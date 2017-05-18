Gedikli'den tüketici güven endeksi değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, ABD siyasi iç sorunlarından dolayı Fed faizi artışı ötelenmesinin Türkiye için fırsat olacağının altını çizerek, 'Reformlar için zaman kazandırır; iyi değerlendirmeliyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, ABD siyasi iç sorunlarından dolayı Fed faizi artışı ötelenmesinin Türkiye için fırsat olacağının altını çizerek, "Reformlar için zaman kazandırır; iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Mayıs ayı tüketici güven endekslerinde yaşanan artışı değerlendirdi. Gedikli, tüketici güven endeksinin mayıs ayında geçen aya göre yüzde 2,1 artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 1,4 artışla 92'ye yükseldi. Ekonomiye güven, siyasi istikrara bağlı olarak artmaya devam ediyor. Bir başka önemli nokta ise işsiz sayısının düşeceğini düşünenlerin oranının artması. Yapısal reformların sermaye piyasaları, finans, üretici ve ihracat sektörlerinde hızlıca hayata geçmesi gerekiyor, odağımız ekonomi olacak" ifadelerini kaydetti.

Gedikli, ABD siyasi iç sorunlarından dolayı Fed faiz artışının ötelenmesinin Türkiye için fırsat olacağının altını çizerek, "Reformlar için zaman kazandırır; iyi değerlendirmeliyiz. Yani dünyadaki krizi reform fırsatına dönüştürmeli, enerjimizi ekonomide yapılması gereken tüm mali, idari, yapısal reformlar için kullanmalıyız" açıklamasında bulundu.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)