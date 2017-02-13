13.02.2017 15:48 Geçmiş olsun Onazi

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, özel bir hastanede hemeroid ameliyatı oldu. Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, özel bir hastanede hemeroid ameliyatı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanlayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük izinin ardından yarın başlayacak.

Öte yandan Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, Trabzon'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Hemoroid hastalığı nedeniyle ameliyat olan oyuncunun taburcu edildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, "Başarılı bir ameliyat için şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı yok" ifadesini kullandı.

(Gökmen Şahin / İHA)

