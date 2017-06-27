'Geçmiş olsun Can Bartu'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Can Bartu için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Can Bartu için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takım ve Fenerbahçe Kulübü efsane sporcularından Can Bartu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisine devam edilen Can Bartu ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, efsane futbolcunun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.
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