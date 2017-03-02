Geçici 'dış ticaret' verileri açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Şubat ayında ihracat 12 milyar 118 milyon dolar, ithalat ise 15 milyar 822 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Şubat ayında ihracat 12 milyar 118 milyon dolar, ithalat ise 15 milyar 822 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat 12 milyar 118 milyon dolar, ithalat 15 milyar 822 milyon dolar, dış ticaret hacmi 27 milyar 940 milyon dolar, dış ticaret açığı 3 milyar 704 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,6 oldu. 2016 yılı Şubat ayında ihracat altın ve mücevherat eşyası hariç tutulduğunda 10 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı Şubat ayında ise bahse konu ihracat yüzde 4,95 oranında artarak 11 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı Şubat ayında ithalat altın ve mücevherat eşyası hariç tutulduğunda 15 milyar 278 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı Şubat ayında ise bahse konu ithalat yüzde 1,84 oranında azalarak 14 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde, İhracat 144 milyar 39 milyon dolar, ithalat ise 200 milyar 988 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi 345 milyar 27 milyon dolar, dış ticaret açığı 56 milyar 948 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,7 oldu. 2017 yılı Şubat ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 'Hammadde (Ara mallar)' (5 milyar 818 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Tüketim malları' (4 milyar 948 milyon dolar) ve 'Yatırım (Sermaye) malları' (1 milyar 286 milyon dolar) grupları takip etti. Verilere göre 2017 yılı Şubat ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 'Hammadde (Ara mallar)' (11 milyar 600 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Yatırım (Sermaye) malları' (2 milyar 287 milyon dolar) ve 'Tüketim malları' (1 milyar 898 milyon dolar) grupları takip etti.



FASILLARA GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

En fazla ihracat yapılan fasıl motorlu kara taşıtları oldu. 2017 yılı Şubat ayında en çok ihraç edilen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler faslını (1 milyar 851 milyon dolar), 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler' (972 milyon dolar) ve 'Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler' (965 milyon dolar) ihracatı takip etti.

En fazla ithalat yapılan fasıl mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları oldu. 2017 yılı Şubat ayında en çok ithal edilen 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları' faslını (2 milyar 892 milyon dolar), 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler' (1 milyar 767 milyon dolar) ve 'Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü cihazları' (1 milyar 391 milyon dolar) ithalatı takip etti.



ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak oldu. 2017 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 118 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (904 milyon dolar) ve Irak (726 milyon dolar) izledi. En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya oldu. 2017 yılı Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 643 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 439 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 305 milyon dolar) izledi.



TAŞIMA ŞEKİLLERİNE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

2017 yılı Şubat ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu. 2017 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat deniz yolu (6 milyar 974 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla karayolu (3 milyar 607 milyon dolar) ve havayolu ulaşımı (1 milyar 372 milyon dolar) izledi. 2017 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat denizyolu (10 milyar 7 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla karayolu (2 milyar 605 milyon dolar) ve havayolu ulaşımı (2 milyar 51 milyon dolar) izledi.



ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

2017 yılı Şubat ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat mal mukabili ödeme (7 milyar 390 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini peşin ödeme (1 milyar 760 milyon dolar) ve vesaik mukabili ödeme (1 milyar 694 milyon dolar) takip etti. 2017 yılı Şubat ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat mal mukabili ödeme (6 milyar 904 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini peşin ödeme (5 milyar 684 milyon dolar) ve akreditif (808 milyon dolar) takip etti.



GÜMRÜK VERGİLERİNE İLİŞKİN VERİLER

2017 yılı Şubat ayında 6,8 milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi. Gümrük İdareleri tarafından 2017 yılı Ocak ayında 8 milyar 422 milyon TL, 2017 yılı Şubat ayında 6 milyar 779 milyon TL vergi tahsil edildi. 2017 yılı Ocak ayında ülkemiz vergi gelirleri toplamı 48 milyar 421 milyon TL oldu. Aynı dönemde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 17,39 olarak gerçekleşti.



ŞİRKET VERİLERİ

2017 yılı Şubat ayında 4 bin 296 Limited Şirket, 3 bin 575 Ticari İşletme, bin 564 Şube, 977 Anonim Şirket, 58 Kooperatif, 1 Kollektif Şirket, 1 Konsorsiyum kuruldu. Toplam aktif firma sayısı ise 1 milyon 904 bin 373 oldu. Türkiye genelinde toplam 1 milyon 689 bin 927 esnaf ve sanatkar bulunmakta. Bu esnaf ve sanatkarların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1 milyon 817 bin 935 oldu. 2017 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde toplam 21 bin 758 tane esnaf ve sanatkar işletmesi kurularak 9 bin 115 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı. 2017 yılı Şubat ayı itibariyle Türkiye genelinde toplam 11 bin 984 kooperatif bulunmakta. Bu kooperatiflerin ortak sayısı 2 milyon 545 bin 264 oldu. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle, yüzde 50 faiz indirimli ve yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 434 bin 393 iken, kredi bakiyesi 20 milyar 501 milyon 431 bin TL oldu.

2017 yılı Ocak ayı itibariyle; kaybolmaya yüz tutan meslekler kapsamında kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 143 iken, kullandırım tutarı 4 milyon 93 bin TL, usta girişimci kredisi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 167 iken, kullandırım tutarı 6 milyon 825 bin TL, 30 bin TL'ye kadar sıfır faizli (faizsiz) kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 48 bin 768 iken, kullandırım tutarı 1 milyar 349 milyon 740 bin TL, 100 bin TL'ye kadar genç girişimci kredisi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 15 iken, kullandırım tutarı 903 bin TL, 50 bin TL'lik TESKOMB faiz destekli kredi (Terörden zarar gören Diyarbakır Sur ilçesi) kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 100 iken, kullandırım tutarı 4 milyon 915 bin TL olarak gerçekleşti.

