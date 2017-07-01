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Geceyi denizde geçirdiler
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Geceyi denizde geçirdiler

Antalya'da dün 47 dereceyi bulan sıcaklık, gecesinde de 30 derecinin üzerine çıkınca vatandaşlar evlerinden çıkıp sahillere akın etti. Güneşin doğuşuna kadar sahilde uyuyan Antalyalılar, sıcaktan bunaldıklarında ise denize girip serinledikten sonra tekrar uykularına kaldıkları yerden devam etti.

Antalya'da dün 47 dereceyi bulan sıcaklık, gecesinde de 30 derecinin üzerine çıkınca vatandaşlar evlerinden çıkıp sahillere akın etti. Güneşin doğuşuna kadar sahilde uyuyan Antalyalılar, sıcaktan bunaldıklarında ise denize girip serinledikten sonra tekrar uykularına kaldıkları yerden devam etti.
Turizm kenti Antalya'da dün termometreler 47 dereceyi gösterdi. Yüzde 70'e varan nem oranı da vatandaşları bunaltırken, sıcaklığın gece saatlerinde 30 derece üzerinde seyretmesi vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu. Sıcak havadan dolayı evinde uyuyamayan vatandaşlar sahile gelip denize girerek serinledi. Yerli ve yabancı turistler ise sadece güneşin eksik olduğu hava ortamında yine denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar sahildeki taş çakıllara uzanarak serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise kurdukları çadırlarda uyumayı tercih etti. Sahilde uyurken sıcaktan bunalanlar ise denize girip serinledikten sonra tekrar uykularına kaldıkları yerden devam etti. Güneşin doğmasıyla uyanan Antalyalılar, kahvaltılarını da sahilde yapıp bir müddet daha denize girdikten sonra evlerine gitmeye başladı.

"AKŞAM 35 DERECEYİ GÖSTERDİ"
Sıcaktan bunalan vatandaşlardan Mustafa Erdem, uyumak için sahile geldiğini belirterek, "Gündüz 47 dereceydi, içeri mi girelim dışarı mı çıkalım karar veremedik. Buraya akşam gelirken bile 35 dereceyi gösteriyordu. Denize girerek serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Samsun'dan Antalya'ya tatile gelen Üniversite öğrencisi Reyhan Dilara ise, "Gece denize giriyoruz, su da çok sıcak. Evdeyken sürekli duş almak zor, deniz kolayımıza geliyor. Nem çok fazlaydı, insan nefes almakta zorlanıyor açıkçası" diye konuşurken, Betül Arslan da, havanın gece saatlerinde bile bunaltıcı olduğunu dile getirdi.

PAZARTESİYE KADAR SICAK HAVA DEVAM EDECEK
Öte yandan, Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Antalya'da hava sıcaklığı haftasonunda da 40 derecenin üzerinde seyredeceği, Pazartesi gününden itibaren ise 6-7 derecelik bir düşüş gerçekleşeceği öğrenildi.
(Suat Metin/İHA)

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