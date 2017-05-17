Geceye damga vuran kareografi!

Konyasporlu taraftarlar, Kasımpaşa ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında üç boyutlu koreografiye hareket katarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

ŞAMPİYON TAKIMLARI DEVİRDİ

''Yüreğinle oyna yık hegemonyayı'' pankartının açıldığı koreografide bir tarafta Konyasporlu taraftarlar elinde bowling topuyla dururken, diğer tarafta şampiyon olan 5 takımı temsilen lobutlar yer aldı.

Hareket mekanizamasının çalışmasıyla bowling topu giderek lobutları yıktı. Koreografinin tamamlanmasının ardından trübünlerden büyük bir pankart açıldı ve bowling deyimiyle ''Strike'' yazısı yer aldı.