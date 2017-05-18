Gecekondunun tepesine tuğla yağdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir gecekondunun çatısına yandaki inşaattan fırtına nedeniyle çok sayıda tuğla düştü. O sırada odada kimsenin olmamasıysa yaralanmaların önüne geçti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir gecekondunun çatısına yandaki inşaattan fırtına nedeniyle çok sayıda tuğla düştü. O sırada odada kimsenin olmamasıysa yaralanmaların önüne geçti. Olay, Çerkezköy ilçesi Kümeevler mevkii Şenlik Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı süren inşaattan çok sayıda tuğla, fırtınanın etkisiyle 8 kişinin yaşadığı gecekondunun çatısına düştü. Odanın tavanında çökme yaşanırken, yan odada bulunan aile bireyleri gürültüyle birlikte kendilerini sokağa attı. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Uğur Arslan/İHA)
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