Gecekondunun tepesine tuğla yağdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir gecekondunun çatısına yandaki inşaattan fırtına nedeniyle çok sayıda tuğla düştü. O sırada odada kimsenin olmamasıysa yaralanmaların önüne geçti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir gecekondunun çatısına yandaki inşaattan fırtına nedeniyle çok sayıda tuğla düştü. O sırada odada kimsenin olmamasıysa yaralanmaların önüne geçti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Kümeevler mevkii Şenlik Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı süren inşaattan çok sayıda tuğla, fırtınanın etkisiyle 8 kişinin yaşadığı gecekondunun çatısına düştü. Odanın tavanında çökme yaşanırken, yan odada bulunan aile bireyleri gürültüyle birlikte kendilerini sokağa attı.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Uğur Arslan/İHA)