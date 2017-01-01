01.01.2017 16:32 Gece kulübünün çevresindeki güvenlik kordonu kaldırıldı

Ortaköy'de terör saldırısının yaşandığı gece kulübündeki incelmelerin tamamlanmasının ardından bölgede oluşturulan güvenlik kordonu kaldırıldı. Ortaköy'de terör saldırısının yaşandığı gece kulübündeki incelmelerin tamamlanmasının ardından bölgede oluşturulan güvenlik kordonu kaldırıldı.

Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısının ardından polis ekiplerinin olay yerindeki incelmesi sona erdi. Olayın ardından trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi, polis ekiplerinin incelemesinin tamamlanması ile araç ve yaya trafiğine açıldı. Cadde trafiğe açılırken, gece kulübünün ise halen kapalı tutulduğu görüldü. Caddenin trafiğe açılmasının ardından kulübün önüne gelen kişiler buraya karanfil bıraktı.

(Harun Basat / İHA)

