01.01.2017 03:48 Gece kulübündeki müşteri dehşet anlarını anlattı

Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne eğlenmek için gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Hastanede yaralanan eşini bekleyen Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne eğlenmek için gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Hastanede yaralanan eşini bekleyen



Sinem Uyanık: "İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Polisi aradım 'sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz' dedi."



Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık hastane kapısında saldırıda yaralanan eşi Lütfü Uyanık (36) hakkında iyi haberi bekliyor.



Yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinem Uyanık, "Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım "sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz" dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık" şeklinde konuştu.

