01.01.2017 07:43 Gece kulübünde yakınları bulunan vatandaşlar olay yerine akın etti

Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası içeride bulunan yakınlarından haber alamayan vatandaşlar olay yerine akın etti. Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası içeride bulunan yakınlarından haber alamayan vatandaşlar olay yerine akın etti.



Ortaköy'de gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası biri polis 35 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübünde bulunan vatandaşların yakınları olay yerine akın etti. Gece kulübünde oğlu çalışan Hacı Uslu,"Oğlum var burada Yirmi senedir burada çalışıyor. Alım satım müdürüydü. Kendisiyle görüşemedim. Kendisi şokta. O kadar arkadaşı ölmüş. Turistlerimiz var orada. Şubeye gidip bilgi alacağım." dedi.

