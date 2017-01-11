11.01.2017 11:04 Gece çıkan yangın korkuttu

Zonguldak Alaplı İlçesi Aydınyayla köyünde gece vakti çıkan yangın korkuttu. Zonguldak Alaplı İlçesi Aydınyayla köyünde gece vakti çıkan yangın korkuttu.



Zonguldak Alaplı ilçesindeki Aydınyayla köyünde gece vakti çıkan yangın köylüleri korkuttu. Hacer Y. isimli kadının bir engelli çocuğuyla birlikte yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Köy ocağından çıktığı iddia edilen yangın bir anda büyüyerek odayı kullanamaz hale getirdi.26 yaşındaki engelli oğlu Yılmaz Y.'yi de alarak dışarı çıkan talihsiz kadın durumu köylülere haber verdi. Durumu fark eden komşular da yangını Alaplı Belediye itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Evin oturma odasında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

