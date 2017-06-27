'Gece beslenmesi alışkanlık haline gelmemeli'

Diyetisyen Merve Sonay Yalçın, sahurda yapılan gece beslenmelerinin alışkanlık haline gelmemesi gerektiğine dikkat çekerek, 'Eğer geç saatte uyuyorsak Ramazan ayı sonrası gece beslenmesi olarak yoğurt ve meyve tüketebiliriz' dedi.

Diyetisyen Merve Sonay Yalçın, sahurda yapılan gece beslenmelerinin alışkanlık haline gelmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Eğer geç saatte uyuyorsak Ramazan ayı sonrası gece beslenmesi olarak yoğurt ve meyve tüketebiliriz" dedi.

Özel Bağlar Hastanesinden Diyetisyen Merve Sonay Yalçın, Ramazan ayı boyunca değişen beslenme alışkanlıkları ve uyku düzeni ile ilgili bazı uyarılarda bulundu. Sahurda yapılan beslenmenin alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini belirten Yalçın, "Güne kahvaltı ile başlayıp ara öğünlerle birlikte öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde beslenilmesi gerekir. Gece beslenmeleri sahurla birlikte bir alışkanlık yapmamalı. Eğer geç saatte uyuyorsak Ramazan sonrası gece beslenmesi olarak yoğurt ve meyve olarak tüketebiliriz" diye konuştu.



"UYKU DÜZENİNİ YENİDEN DÜZENLEMEK GEREKİYOR"

Ramazan boyunca bozulan uyku düzeninin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Beslenmenin en önemli yönü de uyku düzeninin doğru olmasıdır. Uyku düzenimiz doğru olduğunda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği saatimiz de değişmez ve bu düzenli bir şekilde devam eder. Bu nedenle mutlaka gece öğünü beslenmelerini yavaş yavaş kesmemiz gerekecek. Ramazan ayının bitiminden sonra ilk günden itibaren kendimizi ne oruçlu olarak hissedip hiçbir şey yememek de doğru değil ne de oruç bitti artık yiyebilirim diye düşünüp tamamen kendimizi yemeğe vermek de doğru olmayacaktır. O yüzden düzenli bir şekilde kahvaltı ile başlayıp sonrasında günü bitirmek gerekecek."



"ÇOK FAZLA TATLI TÜKETİMİ HASTALIKLARI TETİKLER"

Ramazan Bayramı ve sonrasında çocukların şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, "Çocukların aşırı şeker tüketimi hem diş sağlığı için hem de vücut sağlığı için çok iyi değildir. O yüzden çocuklarınız için çok dikkatli olmanız gerekecek. Bayram ve bayram sonrasında tatlı tüketimine de dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle bayramlarda gelenek olarak şerbetli tatlıların tüketimi bizde çok fazla. Bunların yerine sütlü ve meyveli tatlıların daha çok tercih edilmesi gerekir. Bir baklavanın dilimi bile 320 kalori oluyor ve bu öğle yemeğinin tamamının toplamına denk gelebilir. Bu sadece bir tane ile kalmayacaktır. Muhtemelen birçok ev gezilecek ve şerbetli tatlılar olacak. Onun yanında çikolata, şeker ve asitli içecekler olacak ve bunlara özellikle mide problemi olanlarda, yaşlılarda, çocuklarda ve kronik hastalıkları olanlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Çok fazla tatlı tüketimi bu hastalıkları tetikler ve hastalığın tedavisini uzatma boyutuna kadar gider. Beslenmenin yanında sporun etkisi de yüksektir. O yüzden biraz daha midemizi ve kendimizi rahatlatmak için fiziksel aktivitelerde bulunalım. Bunun yanında Ramazan sonrası sıvı tüketimini arttırmamız gerekiyor. Yetişkin bir bireyin günlük 1,5-2 litre olacak şekilde ayarlayıp sıvı tüketimini yapması gerekir" dedi.

(Emrah Kızıl / İHA)