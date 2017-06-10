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'Geç kalıyorsun sonra devlete kızıyorsun'
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'Geç kalıyorsun sonra devlete kızıyorsun'

Şişli'de bir lisede, LYS'ye geç kalan bir aday binaya alınmayınca isyan edince, diğer vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar geç kalan şahsa, 'Kuralları biliyorsun, geç kalıyorsun sonra devlete kızıyorsun' dedi.

Şişli'de bir lisede, LYS'ye geç kalan bir aday binaya alınmayınca isyan edince, diğer vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar geç kalan şahsa, "Kuralları biliyorsun, geç kalıyorsun sonra devlete kızıyorsun" dedi.
Üniversite öğrencilerini yerleştirmek amacıyla düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı'na(LYS) geç kalınca binaya alınmayan bir üniversite adayı elinden ameliyat olduğunu bu yüzden de geç kaldığını belirtince okul bahçesinde bulunan veliler 'bizler 1 saat önceden geliyoruz' diye tepki gösterdi.
Yurt genelinde LYS 10.00'da başlarken sınav binalarının kapıları 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeriye alınmadı. Üniversite adayları üstleri arandıktan ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınavın yapılacağı binaya alındı. Okul kapılarının kapanmasına kısa bir süre kaldığı zaman koşarak gelen öğrenciler son dakikada kapıdan içeri girdiler.

"ALLAH GENÇLERE SABIR VERSİN"
Şişli'de bir lisede sınava girmek için gelen evli ve 2 çocuk annesi Deniz Varol, okulun kapıları kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince binaya alınmadı. Varol önce gözyaşlarını tutamadı ardından okulun kapısına bakarak kalabalığın içine doğru geldiği zaman basın mensuplarına mağduriyetini anlattı. Varol, " Geçen hafta Cuma günü ameliyat oldum, araba bile süremedim ve buraya zor şartlarda geldim. Bu insanlık dışı, gençler gibi üniversite okuma zorunluluğum yok gençler gibi üniversitesi okunmak zorunda değilim ama okumak istiyorum. Allah gençlere sabır versin" dedi.

GEÇ KALINCA SINAVA ALINMAYAN ÜNİVERSİTESİ ADAYINA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Basın mensuplarına açıklama yapması ardından okul bahçesinde bulunan bir vatandaş tepki göstererek,"Kuralları biliyorsunuz, geç kalıyorsunuz sonra devleti suçluyorsunuz. Bu sınav çocuklarımızın geleceği için mecburiyet. Ben şurada 2 durak aşağıda oturuyorum bir saat önce geldim" demesi üzerine sınav binasına alınmayan Varol da , "ben 15 dakika kuralına karşıyı buraya zor şartlarda geldim.Önceden sınava 10 da bile gelinebiliyordu" şeklinde cevap verdi. Deniz Varol bir süre sonra okuldan ayrıldı.
(Ufuk Kıvık / İHA)

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