Geç kalınca gözyaşları içinde sınav belgesini yırtıp çöpe attı

Üniversiteye geçiş için ikinci aşama LYS'nin ilk oturumu olan LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı başladı. Geç kaldıkları için sınava alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşarken, bir üniversite adayı gözyaşları içinde sınav belgesini yırtarak çöpe attı.

Üniversiteye geçiş için ikinci aşama LYS'nin ilk oturumu olan LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı başladı. Geç kaldıkları için sınava alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşarken, bir üniversite adayı gözyaşları içinde sınav belgesini yırtarak çöpe attı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavıyla başladı. Saat 09:45'te tüm öğrenciler sınıflara alınırken, günlerdir ÖSYM tarafından yapılan 'sınava geç kalan öğrenciler alınmayacaktır' uyarılarına rağmen bazı öğrenciler geç kaldı. Sınava 1 dakika kadar geç kalan öğrenciler, dakikalarca görevlilere dil döktü. Tüm uğraşlara rağmen sınava alınmayan bazı üniversite adayları büyük üzüntü yaşadı. Sınava geç kaldığı için ağlayan bir öğrenci, sınav belgesini yırtıp çöpe attıktan sonra okuldan ayrıldı.

Sınava giren bir öğrenci, "Bölümüm sözel olmadığı için pek heyecanım yok. Hazırlandım, 1 senedir gerçekten iyi çalışıyorum. YGS'de iyi bir derecedeyim, hakkımızda hayırlısı" dedi.

(Volkan Kayalar / İHA)