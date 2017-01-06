06.01.2017 19:50 Gebze'de FETÖ'den gözaltına alınan 1 iş adamı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 iş adamından biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 iş adamından biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Gebze'de bir marketin genel müdürlüğünü yapan Adem Y. ve kardeşi Mustafa Y. geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlerinin ardından bugün Gebze Adliyesine sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen şahıslardan Adem Y. yapılan savcılık soruşturmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken kardeşi Mustafa Y. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

