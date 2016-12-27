27.12.2016 16:22 Gebze Belediyesinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Gebze Belediye Başkanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Gebze Belediye Başkanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.



Gebze Belediyesi, Belediye Başkanı Adnan Köşker'in adının kullanılarak Gebze'de bulunan şirket, iş yeri ve sanayi kuruluşlarından 'Halep'e Yardım Kampanyası' adı altında para talep edildiğini belirterek vatandaşların ve esnafların bu kişilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bu dolandırıcılık girişimlerine karşı hukuki işlem başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Emniyet ve savcılık tahkikatının devam ettiği dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın dikkatli olmaları, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde konuyu Emniyet yetkililerine iletmelerini önemle rica ederiz. Belediye Başkanımız Sayın Adnan Köşker ve diğer idarecilerin adının kullanılarak yardım toplanması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılara asla itibar etmemeleri ve Emniyet'e bildirmeleri gerektiğini Gebze kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

