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Gebelikte şeker yüklemesi tehlikeli mi ?
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Gebelikte şeker yüklemesi tehlikeli mi ?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Cinel, gebelikte şeker yüklemesi için, 'Şeker yüklemenin herhangi bir zararı veya yan etkisi yok. Bunu yaptırmak değil yaptırmamak, iri bebek doğumu gibi daha ciddi sıkıntılar doğurabiliyor' dedi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Cinel, gebelikte şeker yüklemesi için, "Şeker yüklemenin herhangi bir zararı veya yan etkisi yok. Bunu yaptırmak değil yaptırmamak, iri bebek doğumu gibi daha ciddi sıkıntılar doğurabiliyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından kronik hastalıklarla mücadele kapsamında 12 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde toplumsal farkındalığı sağlamak ve diyabet konusunda vatandaşların bilgi düzeylerini artırmak amacıyla "Diyabet Günü" etkinliği düzenlendi. Dumlupınar Bulvarı İstanbul Sosyete Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte uzmanlar, pazar girişine kurulan stantlarda vatandaşların tansiyonunu, kan şekeri düzeyini, beden kitle indeksini ölçüp, 7 soruda diyabete yatkınlık risk testi uyguladı. Vatandaşlar diyabet hastalığı ve belirtilerini, Tip 1 diyabetli bireylerin diyabetlerini kontrol altında tutma yollarını, Tip 2 diyabetten korunma yolları konusunda bilgilendirilerek, pazar tezgahlarına da diyabetle ilgili mesajların yazılı olduğu raketler asıldı.

"MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI"
Etkinlik kapsamında bilgi veren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Cinel, halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabetin kronik bir hastalık olduğunu ifade ederek, Tip 1 ve Tip 2 olarak iki kategoriye ayrılan diyabette daha sık görülen Tip 2 diyabeti önlemek veya buna bağlı oluşabilecek diğer organ hasarlarını azaltmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi. Toplumda bu konuya dair çok fazla bir farkındalık oluşmadığını belirten Cinel, diyabetin risk faktörlerinde de değinerek, "Ailemizde ortaya çıkmış olan Tip 2 diyabet varsa, kiloluysak, tansiyon hastalığımız varsa, beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmiyorsak, egzersiz yapmıyorsak veya sigara kullanıyorsak bunların hepsi birer risk faktörü oluşturur. Bu tip belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmasını belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

GEBELİK DÖNEMİNDEKİ ANNELER DİKKAT
Dünya Diyabet Günü'nün 2017 yılı teması "Kadın ve Diyabet" olarak belirlendi. Bu kapsamda gebelik döneminde ortaya çıkan diyabet hastalığına da dikkat çeken Cinel, bu konuda son zamanlarda basında ve televizyonda "şeker yükleme yaptırmayın" şeklinde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını belirterek, "Özellikle 24 ve 28'inci haftadan sonra hastalarımızın kadın doğum uzmanına, dahiliye hekimine, endokrin uzmanına veya aile hekimine yönlendirilerek uygun şeker tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Şeker yüklemenin herhangi bir zararı veya yan etkisi yok. Gebe bireyler bunu yaptırmaktan korkuyorlar, bunu yaptırmak değil yaptırmamak iri bebek doğumu gibi daha ciddi sıkıntılar doğurabiliyor" diye konuştu.
(Yağmur Yıldız / İHA)
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