Gazze sınırında gerginlik: 11 Filistinli yaralandı

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gösteri yapan Filistinlilerle, İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanması sonucunda 11 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gösteri yapan Filistinlilerle, İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanması sonucunda 11 Filistinli yaralandı.

İsrail cezaevlerindeki kötü koşulları protesto etmek için açlık grevine başlayan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla sokağa dökülen yüzlerce Filistinli gençlerle, İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında İsrail askerleri gerçek mermi kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, ateş açılması sonucu 11 Filistinlinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu söyledi.

