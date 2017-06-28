Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 7 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde tıbbi malzeme transferinin durdurulması nedeniyle son 48 saat içinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde tıbbi malzeme transferinin durdurulması nedeniyle son 48 saat içinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çeşitli rahatsızlıkları bulunan hastaların İsrail tarafından yurt dışında tedavi edilmesine izin verilmemesi ve tıbbi malzeme transferinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının yükseldiğini açıkladı. İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzemelerin taşınmasını engellemesinin ardından son 48 saatte 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında akciğer yetmezliği bulunan 4 yaşındaki Suwar el Masri, kalp rahatsızlığı bulunan Yusuf Zo'rob adlı çocuk ve 20 yaşındaki Said Hazri, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan Fayez Abu Shaaban da yer alıyor. Öte yandan Musab Bilal Ara, Baraa Ghaban adlı çocuklar kalp rahatsızlığı ve 9 aylık İbrahim Tabail adlı bir bebek kistik fibrosiz rahatsızlığı çekiyor.



"DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yousef Abu Rish, katıldığı basın toplantısında Gazze Şeridi'nde 7 kişinin ilaç, tıbbi malzeme eksiği ve yurt dışında tedavi olamamaları nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Ashraf el Qudra ise, 113 çocuğun acil tıbbi transfere ihtiyacı olduğunu ve Gazze Şeridi'ndeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

Kuşatmanın Kırılmasına Yönelik Ulusal Hareketin Sözcüsü Adham Abu Salmeya, tıbbi malzemelerin ulaştırılamaması ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkarılamaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun kötü olduğunu ifade etti.

(Muhammed Rabah / İHA)