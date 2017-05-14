Gazze'de su krizi tehdidi

Gazze Su ve Doğal Kaynaklar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin elektrik kesintisi nedeniyle büyük bir su krizi tehdidi altında olduğu belirtildi.

Gazze Su ve Doğal Kaynaklar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin elektrik kesintisi nedeniyle büyük bir su krizi tehdidi altında olduğu belirtildi.

Su ve Doğal Kaynaklar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle su temin edilemediği bu nedenle ülkenin ciddi bir su krizi tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Enerji Yönetimi Başkan Yardımcısı Mazin El Benna, bugün düzenlendiği basın toplantısında "Gazze bölgesi su depolarındaki suyun tükenmesi nedeniyle sularda kirlenme ve yetersizlik sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut sular da içmek için elverişli değil" açıklamasında bulundu.

Benna, Hamas'ın 2006'da seçimleri kazanmasının ardından, devletler tarafından ülkeye yapılan yardımların büyük bir bölümünün kesildiğini, kaynakların yerel kurumlar tarafından temin edilmeye çalışıldığını ancak yetersiz kaldığını ifade etti. Benna, sağlıklı su elde edebilmek için proje geliştirdiklerini ancak bu projeleri hayata geçirmek için yeterli mali kaynaklarının bulunmadığı belirtti.

Su sıkıntısının sorumlusunun işgal yönetimi olduğunu kaydeden Benna, Gazze'nin kullanmak zorunda olduğu su kaynaklarının yüzde 90'ının işgal yönetimi kontrolünde olduğunu söyledi.

(Muhammed Rabah / İHA)