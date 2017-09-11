11.09.2017 15:26 Gazze'de Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi

Gazze'de Rohingya Müslümanlarını desteklemek ve Myanmar'da Müslümanlara yapılan baskı ve şiddeti kınamak için gösteri düzenlendi. Gazze'de Rohingya Müslümanlarını desteklemek ve Myanmar'da Müslümanlara yapılan baskı ve şiddeti kınamak için gösteri düzenlendi.

Protesto gösteri BM'nin Gazze şehrindeki temsilciliği önünde yapıldı. Protestocular, ellerinde üzerinde "Burma'daki kardeşlerimizi kurtarın", "Müslümanlar öldürülüyor, dünya sessiz kalıyor", "Burma kan ağlıyor" yazılı pankartlar taşıdı. Protesto gösterisinde konuşan İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Davut Şehab, Myanmar'da Müslümanların korkunç bir soykırıma maruz kaldığını, bunun Müslümanlara karşı uygulanan şiddet terörüne bir delil olduğunu söyledi. Şehab, BM ve milletlerarası kuruluşlara akan kanın durdurulması ve Müslümanların öldürülmesine karşı ortak adım atmaları çağrısında bulundu.

Gazze El Omeri Camii imamı Şeyh Nemir Abu Avn, "Bu hareket dünyanın unuttuğu Burma halkına bir destek olarak yapıldı. Biz dünya İslam alimlerini bu zor zamanda Burma Müslümanlarına yardım için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

İslami Cihat Hareketi liderlerinden Şeyh Abdulfettah Haccac da, "Bu toplantı, İslami Cihat Hareketi'nin ve işgalci İsrail'in uyguladığı aynı katliam, baskı ve acıyı yaşayan Filistin halkının Burma halkına destek gösterisidir" dedi.

(Muhammed Rabah / İHA)

