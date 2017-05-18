Gazyağına zam yapıldı

Gazyağının litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı

Gazyağının litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, Tüpraş çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gazyağının litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde; litre fiyatı 3,72 liradan 3,81 liraya çıkacak.

