Gazyağına zam yapıldı

Gazyağının litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı
Gazyağının litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, Tüpraş çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gazyağının litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde; litre fiyatı 3,72 liradan 3,81 liraya çıkacak.
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