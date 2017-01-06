06.01.2017 11:00 Gazipaşa'da FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı.



Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğünde 83 saat süren gözaltı sürecinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan şüphelilerin sorgusu sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. 20 şüpheliden D.K. ve A.K. tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Cezaevine gönderildi. Aralarında İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş ve AK Parti eski İlçe Başkanı Bahattin Akşit'in de bulunduğu 18 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

