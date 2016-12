29.12.2016 19:16 Gaziosmanpaşa Belediyesi Halep'e mobil ekmek fırını gönderiyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, günde 10 bin sıcak ekmek üretebilen mobil ekmek fırınını Halep'e gönderiyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, günde 10 bin sıcak ekmek üretebilen mobil ekmek fırınını Halep'e gönderiyor.



Halep'te savaşın ortasında kalan Müslümanlara gönderilen yardım tırlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu yardımlar kapsamında ihtiyaçların kolaylıkla giderilmesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi günde 10 bin sıcak ekmek üretme kapasitesine sahip olan sistemi bir tırın dorsesine sabitleyerek mobil hale getirildi. Sıcak ekmek üretebilen mobil fırın Halep'e gönderilecek.



Mobil fırının yolculuğu öncesi son kontrolleri de Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yaptı. Fırın hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Usta, Halep'in ihtiyaçlarına katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Usta konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Suriye'de savaşın zirvede olduğu günlerde Halep'imize her türlü yardım kampanyası başlatıldı. Gıdadan, giyeceğe ve ilaca kadar yardım kampanyası var. Biz bu yardım kampanyası sürerken çoğunlukla gıda malzemesi olarak un gönderildiğini farkettik. Biz de önceden un gönderdik ama bu unların ihtiyaca dönüşmesi için elimizde daha önceden ekmek ürettiğimiz bir sistem vardı. Bunu daha etkin hale getirerek sıcak ekmek üretecek bir sistemi, Kızılay ile işbirliği yaparak Halep'e göndermeyi uygun gördük. Bu tırda günde ortalama 10 bin sıcak ekmek üretebilen kapasitede bir sistem var. Her 15 dakikada bir 200 tane ekmek üretebiliyor. Diğer ihtiyaçları mutlaka bir şekilde giderilebiliyor ama oradaki ihtiyaçların kullanılması ve ekmek üretimi noktasında katkımız olsun dedik."



Yardımlar yarın yola çıkacak



Gaziosmanpaşa Belediyesi mobil fırın dışında Ocak ayı sonuna kadar Halep'e her hafta 10 tır göndermeyi planlıyor. Toplamda 50 tır yardım Halep'e gidecek. Mobil fırının da yer aldığı yardım tırları ise yarın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı'nın, "Halep'e yardım seferberliği" kampanyası çerçevesinde yarın Maltepe Miting Alanı'ndan yola çıkacak.