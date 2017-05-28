'Gaziantepsporlu taraftarlardan özür diliyorum'

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından taraftarlardan özür diledi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından taraftarlardan özür diledi.

Süper Lig'de daha önce küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uygun kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Taraftarlardan özür diliyorum" dedi.

Bundan sonra süreçte Gaziantepspor için bütün dertleri bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Uygun, "Gaziantepspor'u bugün ayağa kaldırmak istiyorduk. Bu kadar mükemmel bir stadımız var. Maalesef performansımız çok iyi değildi. Ama bazı gerçekleri de gözardı etmemek lazım. Bugün şehrimizde 65 kişinin şehit olduğu, yüzlerce kişinin yaralandığı bombalama olayı yaşadık. Suriye'de şu an devletimiz savaş halinde ve sınırda olmamız münasebetiyle inanılmaz derecede zorluk çektik. Gaziantepspor olarak birçok futbolcuyu transfer ettik. Maalesef hiçbiri sezon başında takıma gelmedi. Devre arasında da getiremedik. Ekonomik anlamda sıkıntılar had safhadadaydı. Söz verilen birçok sözler tutulmadı. Rajtoral'ın intiharı takım iyice demolize oldu yalnız bırakıldı. Geldiğim 12 hafta içerisinde inanıyordum başarabileceğimi söylemiştim. Maalesef başaramadık. Gaziantepspor'a geçmiş olsun diyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi.

(Lider Olgun/İHA)