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Gaziantepspor yeni yuvasına kavuşuyor
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Gaziantepspor yeni yuvasına kavuşuyor

Gaziantepspor'un yapımına 3 yıl önce başlanan Gaziantep Arena Stadı tamamlandı. Yeni stadın açılışı, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı ile yapılacak.

Gaziantepspor'un yapımına 3 yıl önce başlanan Gaziantep Arena Stadı tamamlandı. Yeni stadın açılışı, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı ile yapılacak.
Gaziantepspor'un yeni stadı Gaziantep Arena, futbolseverlere kapılarını açmak için gün sayıyor. Açılışı yılan hikayesine dönen 33 bin kişilik Gaziantep Arena Stadı Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maç ile beraber kapılarını taraftarlara açıyor. Gaziantepspor Pazarlama ve Sponsorluklar Sorumlusu Hikmet Akay, ligin 17. haftasında karşılaşacakları Antalyaspor'u Gaziantep Arena'da ağırlayacaklarını söyledi.

"PAZAR GÜNÜ MAÇIMIZI BURADA OYNAYACAĞIZ"
Yaklaşık 3 yıl süren yoğun çalışmada sona gelindiğini belirten Hikmet Akay, "Son rötuşlar yapılıyor. Aylardır bekliyorduk. Şu maç bu maç derken ikinci devrenin ilk maçına inşallah güzel bir açılış yapılacak. Antalya maçını büyük ihtimalle pazar günü yeni stadımız Gaziantep Arena'da oynayacağız. Yüzde 75 tamamlandı, şu an koltuk numaralandırma işlemleri de devam ediyor. Hafta sonuna yetişecek inşallah. Pazar günü maçımızı burada oynayacağız. Çünkü Kamil Ocak'taki kamera, turnike ve birçok sistem oradan söküldü. Artık orada oynama şansımız kalmadı. Büyük ihtimalle inşallah pazar gününe burayı yetiştireceğiz" dedi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİ VE TARAFTARLARIMIZI ARENA'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Taraftara destek çağrısında bulunan Akay, "Taraftarlarımızı canlı canlı yeni stadımızda burada görmek istiyoruz. Taraftarımızdan istediğimiz, birlik beraberlikten her zaman güç doğar. Yanımızda olsunlar. Bu kulüp hepimizin kulübü, herkese hitap eden bir kulüptür. Burası kimsenin şahsi malı değil, kimsenin öz malı değil. Burası Gaziantep halkının malı. Gaziantepli olsun olmasın dışarıdan gelen taraftarımız var. Gönül vermiş herkesin kulübüdür. Biz kimseye fark koymuyoruz. Hepimiz bir ve eşitiz. Bundan dolayı pazar günkü mücadelede Gaziantepsporlu hemşehrilerimizi ve taraftarlarımızı Gaziantep Arena'da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

GAZİANTEPSPOR'A YENİ TRANSFERLER
Transferler hakkında konuşan Hikmet Akay, transferlerde artık sona gelindiğini söyleyerek, hafta sonuna kadar görüşülen oyunculara resmi sözleşme imzalatmayı planladıklarını söyledi. Şu ana kadar 3-4 transfer yaptıklarını hatırlatan Akay, "Şu ana kadar iki stoper biri eski oyuncumuz vardı. Ben buna transfer demiyorum. Muhammet Demir yuvaya geri döndü diyorum. Bir de Sefa Yılmaz'ı kadromuza kattık. Şu an stoper bir oyuncu ile görüşüyoruz. İnşallah o da biterse ikinci yarıya kaliteli, özverili, çok güzel bir takım ortaya çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehirde sanayicimiz olsun protokolümüz olsun yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.
(Kazım Uzunöz / İHA)
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