09.01.2017 16:17 Gaziantepspor Muhammet Demir'i duyurdu

Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i ile sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i ile sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, 2015-2016 sezonunun devre arasında Trabzonspor'un transfer ettiği eski oyuncusu Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada," Kulübümüz, Trabzonspor Kulübünden başarılı oyuncu Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

