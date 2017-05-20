Gaziantepspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Gaziantepspor, Adanaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, 27 sezon ardından Süper Lig'e veda etmiş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Gaziantepspor, Adanaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, 27 sezon ardından Süper Lig'e veda etmiş oldu.

Çaykur Rizespor'un küme düşüp düşmeyeceği ise Bursaspor'un alacağı sonuçlara göre netlik kazanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada köşe atışında Matic Fink'le paslaşan Süleyman'ın ortasında ceza sahası içinde Saadane'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

26. dakikada Kweuke'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanı içine giren Edomwonyi, Musa Nizam'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Victor'un üzerinden topu filelerle buluşturdu. 1-0

38. dakikada Süleyman Koç'un pasında Edomwonyi'nin sağ ayağıyla gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

50. dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Edomwonyi'nin Doğanay'dan sıyrıldıktan şutunda kaleci Victor, topu kornere çeldi.

70. dakikada Ghilas'in pasında topla buluşan Orkan'ın şutunda kaleci Gökhan topu kontrol etti.

75. dakikada Orkan'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Kangwa'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

80. dakikada Oğulcan'ın kaleci Victor'dan sıyrılıp attığı pasında bomboş durumda Kweuke topu filelere gönderdi. 2-0



KÜNYE

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ekrem Kan xx, Serkan Çimen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Oboabona xxx, Saadane xxx, Robin Yalçın xxx, Fink xxx, Petrucci xxx, Recep xx (Oğulcan dk. 46 xxx), Igiebor xx (Oğuz Han dk. 67 xx), Edomwonyi xxx, Süleyman xxx (Atiyah dk. 77 xx), Kweuke xxx

Yedekler: Diallo, Orhan, Janster, Furkan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantepspor: Victor x, Pedroso xx, Doğanay xx, Orkan xx, Kislyak xx (Alpay dk. 54 xx), İlhan xx (Muhammet dk. 73 xx), Anıs Ben xx (Kangwa dk. 65 x), Iyane xx, Fatau xx, Musa xx, Ghilas xx

Yedekler: Erten, Angan, Gonzalez, Serkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Edomwonyi (dk. 26), Kweuke (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Robin Yalçın, Fink (Çaykur Rizespor), Doğanay (Gaziantepspor)

(Bayram Ali Sarı/İHA)