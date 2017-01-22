Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı iptal oldu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı dolayısıyla Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı iptal edildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı dolayısıyla Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı iptal edildi.

Maç için Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesinin kaldığı otelde vefat haberini aldığı öğrenilirken, haber üzerine oyuncu, teknik kadro ve yöneticilerin, eşyalarını toplamaya başladığı bildirildi. Gençlerbirliği kafilesinin ilk uçakla, Ankara'ya döneceği öğrenildi.

