Gaziantepspor genç oyuncularla sahaya çıkacak

Süper Lig'den düşecek olan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, kalan iki maçta gençlerle sahaya çıkacaklarını kaydetti.

Süper Lig'den düşecek olan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, kalan iki maçta gençlerle sahaya çıkacaklarını kaydetti.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, biri Beşiktaş olmak üzere oynayacakları 2 maçı da kazanmak istediklerini ifade etti. Maça gençlerle çıkacaklarını belirten Uygun, "Her maç bizim için çok önemli çünkü giydiğiniz forma temsil ettiğiniz şehir her maçı futbol adına kazanma adına sahada olmak gerekiyor. Gaziantepspor olarak kalan iki maçımızda elimizdeki kadroyla hem gençlerimizi kazanıp, hem de galibiyet adına mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



SON PERFORMANSLAR, YENİ PLANLAMAYI ETKİLEYECEK

Uygun, Süper Lig'in son iki maçında oyuncuların göstereceği performansın da önümüzdeki yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek kadro planlamasında da etkili olacağını kaydetti. Uygun, "Gaziantepspor olarak yeni sezonun planlamasında ve düşüncemizde, kalan arkadaşların gösterdiği performansa göre hareket etmek var" diye konuştu.

(Lider Olgun / İHA)