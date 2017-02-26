Gaziantepspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a konuk oluyor.

GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE

STAT: Gaziantep Arena

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

GAZİANTEPSPOR: 1 - 1 :FENERBAHÇE

82. dakika: Gaziantepspor'da Kangwa oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

81. dakika: İsmail serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

80. dakika: Lens'in sağ kanattan ortasında savunma topu karşıladı. Sonrasında Ghilas topu elle kontrol etti. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

79. dakika: İsmail'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Fernandao'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

78. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Ben-Hatira sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak. Marcinho korneri paslaşarak kullandıktan sonra topla buluşan Musa ceza sahasındaki Ben-Hatira'yı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

76. dakika: Fenerbahçe'de Alper yerini Souza'ya bıraktı.

75. dakika: Fenerbahçe'de Josef de Souza oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

74. dakika: Gaziantepspor'da Barış kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

73. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Wiel'in sağ kanattan ortasını savunmada Barış karşıladı.

72. dakika: Fenerbahçe'de Sow ve Volkan çıktı. Aatif ve Fernandao oyuna girdi. Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde Skrtel kafayı vurdu ancak onun vuruşunda top kaleye yönelmedi.

71. dakika: Lens'in sağ kanattan ortasında savunma topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

70. dakika: Fenerbahçe'de Aatif ve Fernandao oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı. Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında kaleci Victor yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında hızlı gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ben-Hatira dengesini kaybetti ve vuruşunu yapamadı.

69. dakika: Marcinho korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Musa'nın ortasında top ceza sahasındaki herkesi aştı.

68. dakika: Gaziantepspor tehlikeli geldi. Marcinho ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top savunmadan sekerek az farkla dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

67. dakika: Ozan Fatau'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından Ozan kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

65. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

64. dakika: Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan İsmail ortasını yaptı. Onun ortasında top herkesi aştı ve diğer kanada açıldı. Bu topu alan Wiel'in ortasını savunma karşıladı.

63. dakika: Ozan'a faul yapan Fatau sarı kart gördü.

62. dakika: Orkan ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı. Gelişen Fenerbahçe atağında Volkan'ın sağ kanattan ortası kaleci Victor'da kaldı.

61. dakika: Gaziantepspor'da Sefa yerini Orkan'a bıraktı.

60. dakika: Gaziantepspor'da Sefa kısa süren bir sakatlık geçirdi ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

59. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Roman Neustadter karşıladı.

58. dakika: Lens sol kanattan orta yapmak isterken Barış araya girdi ve Lens'e orta yapma şansı vermedi.

57. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Lens rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun şutunda top kaleci Victor'da kaldı.

56. dakika: Gaziantepspor bu dakikalarda daha fazla öne doğru çıkmaya başladı.

55. dakika: Ghilas sol kanattan orta yapmak isterken Mehmet araya girdi ve Ghilas'a orta yapma şansı vermedi.

54. dakika: Marcinho'nun kullandığı serbest vuruşta Ben-Hatira'nın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

53. dakika: Hava topu mücadelesinde Sow Wallace'ye faul yaptı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Fatau serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Ben-Hatira yerde kaldı. Gaziantepspor bu kez sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

52. dakika: Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde Sow'un arka direkten kale sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Alper rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasındaki Sow'u topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

51. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında İsmail sol kanattan orta yapmak isterken Ben-Hatira araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

50. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

49. dakika: Pozisyonun ardından Ghilas sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

48. dakika: Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen pasta Ghilas topa hareketlendi ancak Roman Neustadter araya girdi ve Ghilas'ın topu almasına engel oldu.

47. dakika: Pozisyon sırasında Ghilas'la çarpışan Fabiano sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Gaziantepspor'da Pedroso yerini Musa'ya bıraktı. Gelişen Gaziantepspor atağında Sergey Kislyak'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Fabiano'da kaldı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

45. dakika: Volkan'a faul yapan Sergey Kislyak sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ancak daha önce hakem Skrtel'in Elyasa'ya faul yaptığını işaret etti. Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Alper sarı kart gördü. Gaziantepspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Marcinho'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabiano'da kaldı.

44. dakika: İsmail'in sol kanattan ortasında top ceza sahasındaki Sow'u aştı ve dışarıya gitti.

43. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında sağ kanatta topla buluşan Barış ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Fabiano'da kaldı.

42. dakika: Fatau sol kanatta hareketlenen Sefa'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

41. dakika: Topla oynama oranları: Gaziantepspor %40 Fenerbahçe %60

40. dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Lens Sow'a pasını çıkardı. Sow'un vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.

39. dakika: Fenerbahçeli futbolular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

37. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Lens ceza sahasına girmek istedi ancak Pedroso zamanında araya girerek Lens'in ceza sahasına girmesine engel oldu.

36. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Wiel sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında kaleye doğru yönelen topu kaleci çıkardı.

35. dakika: Alper ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

34. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Alper topu kontrol edemedi.

33. dakika: Lens Pedroso'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Lens serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan Sow'u düşündü ancak top dışarıya gitti.

32. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

31. dakika: Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan Volkan'ı düşündü ancak Victor kalesini zamanında terk ederek topu aldı. Pozisyon sırasında çarpışan Volkan ve Victor sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

30. dakika: Alper'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Volkan kaleciyle karşı karşıya kalacakken savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

29. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Sow sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında savunma topu karşıladı.

28. dakika: Elyasa sol kanatta hareketlenen Sefa'yı düşündü ancak Neustadter zamanında araya girerek topun Sefa'ya gelmesine engel oldu.

27. dakika: Alper'le çarpışan Fatau sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

26. dakika: Pedroso serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Marcinho sol kanatta hareketlenen Sefa'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Gelişen Fenerbahçe atağında Wiel sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında ceza sahasında topla buluşan Volkan rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

25. dakika: Sefa Ozan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

24. dakika: Gaziantepspor oyuna yeniden başladı.

23. dakika: GOL! Organize gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Alper ortasını yaptı. Onun ortasında Lens'in vuruşu ağlara gitti.

21. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

20. dakika: Volkan sol kanattan orta yapmak isterken Barış araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Lens kornerde Volkan'la paslaştıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun şutunda top kalecide kaldı.

19. dakika: İsmail'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Victor yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

18. dakika: Alper Fatau'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

17. dakika: Lens'e faul yapan Marquinhos Pedroso sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular Lens'e yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan İsmail'in ortasında Ozan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

16. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Sefa'nın sol kanattan yaptığı ortayı İsmail karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Sergey Kislyak'ın vuruşu kalecide kaldı.

15. dakika: Marcinho'nun sağ kanattan kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Sow topu uzaklaştırdı.

14. dakika: Pedroso Lens'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Marcinho serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren BArış'ın ortasını savunma karşıladı. Ev sahibi takım korner kullanacak.

13. dakika: Gaziantepspor kalecisi Victor'un tozluklarında olan problem nedeniyle oyun bu dakikada durdu.

12. dakika: Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

11. dakika: GOL! Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ghilas rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti. Onun vuruşunda Fabiano topu kurtardı. Sonrasında dönen topu tamamlayan Sefa topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

10. dakika: Gaziantepspor tehlikeli geldi. Barış'ın sağ kanattan yaptığı ortada Sefa'nın röveşatası yandan dışarıya gitti.

9. dakika: İsmail'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Victor'da kaldı.

8. dakika: Lens sağ kanattan topla birlikte gitmek isterken Pedroso'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe bu kez sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

7. dakika: Lens'in kullandığı serbest vuruşta Roman Neustadter'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

6. dakika: Volkan Barış'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

5. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında İsmail'in sol kanattan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Lens'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

4. dakika: Lens hava topu mücadelesinde Fatau'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

3. dakika: Bu arada Gaziantepspor'da Sefa kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

2. dakika: Pedroso'nun kaptırdığı top sonrası bu kez Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar Karşılaşmanın ilk dakikasında Gaziantepsporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Gaziantep'te İstiklal Marşımız...