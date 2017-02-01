Gaziantepspor'da yeni transferin lisansı çıktı

Gaziantepspor transferin son gününde kadrosuna kattığı Anis Ben Hatıra'nın lisansını çıkardı.
Gaziantepspor transferin son gününde kadrosuna kattığı Anis Ben Hatıra'nın lisansını çıkardı. Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor ara transfer döneminin son gününde Almanya Bundesliga ekiplerinde Darmstadt 98 ile yollarını ayıran Anis Ben Hatıra'nın lisansını çıkardı.Tecrübeli orta saha oyuncusunun ligin 20. haftasında oynanacak olan Adanaspor maçında Teknik Direktör Bülent Uygun'un forma vermesi halinde ilk kez kırmızı-siyahlı formayla Gaziantep Arena'da oynama fırsatına sahip olacak. Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen 2 haftalık arada çalışmalarını 6 Şubat'a kadar Antalya'da sürdüreceği öğrenildi. (Kazım Uzunöz /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.