Gaziantepspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de lider Beşiktaş, Gaziantepspor deplasmanına şampiyonluk için çıktı.

İLK YARIDA GOLLER OĞUZHAN VE BABEL'DEN

Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlı ekip maça hızlı başladı. Mücadelenin henüz 4. dakikasında Babel ile öne geçen Beşiktaş karışılaşmanın kontrolünü de eline aldı.

Beşiktaş'ın maçtaki ikinci golü Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Karşılaşmanın 39. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan, kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını rahatlattı. İlk yarı bu golle 2-0 sona erdi.

TALİSCA'DAN 2 MÜTHİŞ GOL

İkinci yarıya 2-0'ın avantajıyla başlayan Beşiktaş'ta sezonun yıldızlarından biri olan Talisca sahneye çıktı. Önce 65. dakikada frikikten ardından 76. dakikada ceza sahası dışından çok şık 2 gol atan Talisca, farkı 4'e çıkardı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU

Gaziantepspor'u yenerek puanını 74'e yükselten Beşiktaş, 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip böylece üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

GAZİANTEPSPOR: 0 - 4 :BEŞİKTAŞ

Maç Sonu: Hakem Mete Kalkavan maçı bitiren düdüğü çaldı. 2016-2017 şampiyonu Beşiktaş oldu...

90. dakika: Tribünler ve saha kenarındaki Beşiktaşlılar şampiyonluğu kutluyor. Maçta son saniyeler oynanıyor.

89. dakika: Beşiktaş kulübesindeki oyuncular kulübeden çıkarak saha kenarında şampiyonluk kutlamalarına başladı.

88. dakika: Caner Erkin ara pasında Demba Ba'ya iyi bir pas gönderdi ama Demba Ba topu kontrol edemedi.

87. dakika: Beşiktaş artık kutlama için dakikaları sayıyor! Tribünler 'Şampiyon Beşiktaş' sözleriyle inliyor.

86. dakika: Beşiktaş yedek kulübesi, şampiyonluk için özel hazırlanan tişörtleri giymeye başladı.

85. dakika: Serkan Bakan oyuna Mohammed Fatau'nun yerine dahil oldu.

84. dakika: Oyuna yeni giren Caner Erkin hemen atağa katıldı ve pasını Talisca'ya çıkardı. Brezilyalının şutu yandan auta çıktı.

83. dakika: Ve Caner Erkin aylar sonra Beşiktaş formasıyla maça çıkıyor. Oğuzhan Özyakup oyundan çıkan oyuncu oluyor.

82. dakika: Tolgay, Necip'ten aldığı topla ileri çıktı. Son pası iyi atamayan Tolgay, topu kaybetti.

81. dakika: Beşiktaş'ta Caner Erkin oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

80. dakika: Beşiktaş Demba Ba ile 5. gole çok yaklaştı! Tolgay'ın ara pasında topla buluşan Demba Ba'nın şutu yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

79. dakika: Gaziantepspor sağ kanattan etkili gelmeye çalıştı ancak Marcelo bir kez daha savunmada başarılı bir hamlede bulundu.

78. dakika: Beşiktaş taraftarları oyuna giren Demba Ba'ya sevgi gösterisinde bulundu.

77. dakika: Beşiktaş'ta Demba Ba, Vincent Aboubakar'ın yerine oyuna dahil oldu.

76. dakika: Talisca çok uzak bir mesafeden sol ayağıyla raket gibi bir şut çekti ve farkı dörde çıkartan golü attı.

75. dakika: GOL! Talisca inanılmaz bir gol attı! Beşiktaş durumu 4-0 yaptı

74. dakika: Tosic uzun bir pasla Adriano'yu hareketlendirmek istedi ancak defans araya girdi.

73. dakika: Anis Ben Haitra oyundan çıkarken Doğanay Kılıç yerine dahil oldu.

72. dakika: Beşiktaş tempoyu iyice düşürdü. Oyunun tek hakimi siyah beyazlı takım.

71. dakika: Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından plase vuruşu sağ direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

70. dakika: Son 20 dakikaya girilirken Beşiktaş tribünleri meşale şov yapmaya başladı. Gaziantep Arena'da Beşiktaş taraftarlarının büyük bir coşkusu var.

69. dakika: Gaziantepspor sol kanattan etkili geldi. Atağa katılan Pedroso'nun sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı çıktı.

68. dakika: Golün ardından Beşiktaş tribünleri şampiyonluk şarkılarını daha yüksek bir sesle söylemeye başladı.

67. dakika: Sağ kanattan dar bir açıdan kaleyi yoklayan Talisca, Erten Ersu'yu mağlup etti ve frikikten attığı golle farkı 3'e çıkardı.

66. dakika: GOL! Beşiktaş, Talisca'nın golüyle çok rahatladı! Skor şimdi 3-0

65. dakika: Topun başına bir kez daha Talisca geçti.

64. dakika: Tolgay, Aboubakar'dan aldığı pasın ardından yerde kaldı. Beşiktaş sağ kanattan serbest atış kullanacak.

63. dakika: Gaziantepspor bu dakikalarda ataklarını arttırdı. Beşiktaş geri çekildi.

62. dakika: Barış Yardımcı'nın yerine Alpay Koçaklı oyuna dahil oldu.

61. dakika: Oğuzhan'ın şık pasını alarak çizgiye inen Gökhan Gönül aynı şıklıkla pasını içeri gönderdi, Talisca'nın şutunda top auta gitti.

60. dakika: Babel'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortaya yükselen Cenk ile Musa mücadelesinde Musa yerde kalınca hakem faul kararı verdi. Cenk Tosun'un yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

59. dakika: Anderson Talisca sağ kanatta Pedroso'dan sıyrılarak ilerledi, yetenekli oyuncu kayıp düşünce topu kaptırdı.

58. dakika: Gaziantepspor ilk kornerini kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda top bir kez daha kornere gitti. Gaziantepspor'un 1 dakika içinde kullandığı 2. kornerde de kafa vuruşu auta gitti.

57. dakika: Cenk Tosun'un Aboubakar'ı düşünerek gönderdiği top kaleci Erten'de kaldı. Gaziantepspor'da Kangwa aldığı topla ceza sahasına girerken çaprazdan çektiği şut kaleci Fabri'den döndü, Tosic dönen topu kornere gönderdi.

56. dakika: Tolgay'ın uzaktan sert şutunda top yandan auta gitti.

55. dakika: Oğuzhan ceza sahası içinde Cenk'e pasını verdi. Cenk'in vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.

54. dakika: Aboubakar'ın sağ kanatta çizgiye doğru inmeye çalıştığı sırada savunma topu uzaklaştırdı. Beşiktaş taç atışıyla oyuna başlayacak. Sağdan Talisca'nın Gökhan'ı düşünerek gönderdiği topta Gökhan ofsaytta yakalandı.

53. dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar ceza sahasına yakın noktadan aldığı topla içeri girip şutunu çekti savunmada Musa'ya çarpan top geri döndü.

52. dakika: Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

51. dakika: 2 dakika önce Gökhan'a faul yapan Kangwa bir kez daha faul yapınca sarı kart gördü.

50. dakika: Gökhan bu faul sonrasında Kangwa'ya tepki gösterdi. Pozisyonda Gaziantepsporlu oyuncu kontrolsüz bir hamle yapmıştı.

49. dakika: Beşiktaş 3. gol için rakip kaleye yükleniyor. Siyah beyazlılar hızlı hücumu sete çevirdi. Sağ kanatta top çeviren Beşiktaş'ta Kangwa'nın Gökhan'a yaptığı müdahaleye hakem faul kararı verdi.

48. dakika: Gaziantepspor'un sağ kanattan Barış ile ilerlediği pozisyonda Barış'ın içeri yaptığı orta Adriano'dan dönerek Barış'a çarpıp auta gitti

47. dakika: Gaziantepspor sağ kanattan ilerleyip içeri doğru yönelirken savunmada Gökhan engel oldu ve topu uzaklaştırdı.

46. dakika: Gaziantepsporlu oyuncuların vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı. Gaziantepsporlu oyuncular santrayla birlikte kendi yarı sahasında pas yapıyor. Top kaleci Erten'e kadar gitti.

Devre Arası: Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

45+2. dakika: Beşiktaş ceza sahasına yakın noktadan sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Orkan'ın ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta gitti.

45+1. dakika: Cenk Tosun rakibini geçerek topu kontrol etti fakat hakem düdüğüyle oyun durdu. Pozisyonda Cenk'in rakibi Pedroso'yu düşürdüğünü belirten Mete Kalkavan topu ev sahibi ekibe verdi.

45. dakika: Gaziantepspor'da Ghilas'a gönderilen topu kaleci Fabri kalesinden çıkarak almak isterken iki oyuncu çarpıştı. Hakem Mete Kalkavan Beşiktaş lehine faul kararı verdi. Maçın ilk yarısına en az 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: Kullanılan köşe vuruşunda topu savunma uzaklaştırırken Tolgay'ın uzaktan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakika: Beşiktaş hücumunda Aboubakar sağ çaprazdan ilerlerken savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

42. dakika: 2-0'ın verdiği rahatlıkla oynayan Beşiktaş topu savunmasına gönderdi, siyah beyazlılar top çeviriyor. Gaziantepspor sağ kanadı kullanarak hücum etmeye çalışıyor. Kırmızı siyahlılar üst üste 3 pozisyonda taç kullanarak ilerlemeye çalışsa da savunmayı geçemedi.

40. dakika: Oğuzhan'ın golünden sonra Beşiktaşlı futbolcularda ve tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Tribünlerde "Oley şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yapılıyor.

39. dakika: GOL! Oğuzhan sol kanattaki Babel'e pasını verip ceza sahası içine kaçtı. Babel'in pasıyla topla buluşan Oğuzhan klas bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

38. dakika: Gaziantepspor hücumunda ileri gönderilen topu kontrol etmek isteyen Kangwa Adriano ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Top Kangwa'nın eline çarpınca hakem oyunu durdurup topu Beşiktaş'a verdi.

37. dakika: Gökhan Gönül'ün ceza sahası içine doğru kullandığı uzun taç atışında Cenk Tosun topa iyi yükselerek vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakika: Beşiktaş'ın hücum yaptığı kale arkasında yer alan Gaziantepspor taraftarları bir kez daha meşale yakarak sahaya attı. Ceza sahası içine düşen meşaleyi alıp saha dışına götüren ev sahibi ekibin oyuncuları taraftarlara sakin olun dedi.

35. dakika: Aboubakar sağ çaprazdan ceza sahasına ilerlerken Pedroso'yu muhteşem bir hareketle çalımladı, içeri gönderdiği topu savunma kornere attı. Kullanılan köşe vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top bir kez daha kornere gitti. Oğuzhan'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kaleci Erten boşa çıktı savunmada Musa Nizam kafasıyla topu taca gönderdi.

34. dakika: Beşiktaş hücumunda sağ kanattan Aboubakar'ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Erten'de kaldı.

33. dakika: Gaziantepspor'da Orkan orta sahadan sol kanada doğru yönelirken araya giren Gökhan Gönül topu kaptı.

32. dakika: Oğuzhan'ın ceza sahası içine gönderdiği topu savunma kafasıyla uzaklaştırdı. Beşiktaş rakip kaleyi abluka altına almış bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Siyah beyazlılarda Talisca'nın şutunda kaleci Erten gole izin vermedi.

31. dakika: Gaziantepspor ceza sahasına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşla Beşiktaş oyuna başlayacak.

30. dakika: Beşiktaş hücumunda Gaziantepsporlu Pedroso'ya çarpan topun eline geldiği yönünde siyah beyazlılar itiraz ederken Antep hücumu gerçekleşti. Ev sahibi ekip hızlı hücuma çıkarken top kaptırınca tehlikeli bir pozisyondan oldu.

29. dakika: Cenk'e gelen topu alan golcü oyuncu arka direğe yakın noktadaki Aboubakar'a pas verdi, araya giren savunma tehlikenin büyümesini önledi.

28. dakika: Orkan'ın orta sahadan sol ayağıyla Kangwa'yı düşünerek attığı güzel pası savunma kontrol etti. Gaziantepspor hücumlarda Kangwa'yı topla buluşturmaya çalışıyor.

27. dakika: Beşiktaş'ın kaptırdığı topu alan Gaziantepspor'da savunmanın arkasına Kangwa'ya atılan topu kaleci Fabri ceza sahasının dışına çıkarak uzaklaştırdı.

26. dakika: Topla Oynama: Gaziantepspor %40 - %60 Beşiktaş

25. dakika: Fatau'nun getirip çektiği şut savunmadan dönerken Abdulkadir'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakika: Ofsayt: Gaziantepspor 4 - 2 Beşiktaş

23. dakika: Aboubakar'dan aldığı topla rakibini çalımlamak isteyen Tolgay topu kaptırdı. Mücadeleyi bırakmayan Tolgay rakibinin ayağındaki topa dokunarak tekrar topu kazandı. Sonrasında Babel'e gönderilen pasta Hollandalı oyuncu ofsaytta kaldı.

22. dakika: Hücumda sol kanadı kullanan Gaziantepspor küçük bir üçgen kurdu fakat pas hatasıyla birlikte top taca çıktı.

21. dakika: Orta sahaya kadar çıkan Beşiktaş savunmasında Tosic pasını Aboubakar'a gönderdi fakat savunma araya girerek tehlikeyi engelledi.

20. dakika: Sağ çaprazdan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erten Ersu topu kornere gönderdi. Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar topa dokunamadı.

19. dakika: Sağ kanatta aldığı topla ilerleyen Cenk, Musa Nizam'ı geçtiği sırada yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan sarı kartını Musa'ya gösterdi.

18. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor hücumunda Ghilas'ın pasında Kangwa ofsaytta kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncuları pozisyona itiraz etti.

17. dakika: Orta sahadan sağ kanada gönderilen topa Aboubakar yönelmezken Talisca topu saha içinde tutamadı.

16. dakika: Sağ kanatta Cenk Tosun'a gönderilen topup alan milli oyuncu aldığı topla içeri girip şutunu çekti, kaleci Erten'den dönen topa Cenk yine vurdu kaleci Erten bir kez daha başarılı oldu. Cenk Tosun ilk pozisyonda boştaki Babel'e pasını verseydi ikinci gol gelebilirdi. Cenk pas yerine dar açıdan vurmayı denedi.

15. dakika: Aboubakar'a gönderilen topta Kamerunlu golcü ayağını uzatsa da topa dokunamadı. Kaleci Erten pozisyonda topun sahibi oldu.

14. dakika: Sol kanatta savunmadan kaptığı topla ilerleyen Kangwa'nın savunmanın arasına kaçan Ghilas'a gönderdiği topta yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

13. dakika: Gaziantepsporlu Orkan'ın Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinden kullandığı serbest vuruşta savunma topa müdahale etti, bir sonraki pozisyonda ise Kangwa ofsaytta kaldı.

12. dakika: Beşiktaş attığı golle birlikte taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir oyun sergiliyor..

11. dakika: Gaziantepspor kendi yarı sahasından topla çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi ekip sağ kanadı kullanarak ilerliyor.

10. dakika: Beşiktaş hücumunda savunmanın arkasına kaçan Talisca topla buluşarak aşırtma bir vuruş yaptı. Kalesini terk eden Erten'in müdahalesiyle top kornere gitti.

9. dakika: Talisca'nın sol ayağıyla uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti. Gaziantepspor taraftarının yer aldığı kale arkasında ev sahibi ekibin taraftarlarının yaktığı meşaleyi sahaya atması sebebiyle oyun kısa süreliğine durdu. Meşale saha dışına atıldı.

8. dakika: Taç atışından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası içine giren Aboubakar pasını penaltı noktasına yakın bölgede bekleyen Oğuzhan'a gönderdi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

7. dakika: Babel'in golünden sonra Beşiktaş tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, siyah beyazlılar stadyumu karnaval alanına çevirdi.

7. dakika: Babel'in golünden sonra Beşiktaş tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, siyah beyazlılar stadyumu karnaval alanına çevirdi.

6. dakika: GOL! Ryan Babel ceza sahasına yakın noktada aldığı topla rakip savunmayı çalımladı. Kaleyi tam karşıdan gören bir açıdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Babel takımını 1-0 öne geçirdi.

5. dakika: Adriano'nun güzel pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasına sol çaprazdan girerek şutunu çekti, top yandan auta gitti.

4. dakika: Beşiktaş sol kanattan Adriano-Babel ikilisiyle pozisyon bulmaya çalışıyor. Beşiktaş oyunu sağ kanattaki Gökhan Gönül'e gönderdi. Gökhan'a yapılan baskı sonrasında siyah beyazlı oyuncudan top taca çıktı.

3. dakika: Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı taç atışında top ev sahibi ekibin oyuncularında kaldı. Aboubakar'ın baskısı sonrasında top bir kez daha taca çıktı. Gaziantepspor oyuna başlayacak.

2. dakika: Beşiktaş hazırlık pasları yapıyor. Siyah beyazlılar savunmada Marcelo-Tosic ile top çeviriyor.

1. dakika: Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla maç başladı. Gaziantep'te Beşiktaş taraftarları stadyumu Vodafone Stadyumu'na çevirdi.

Maçtan Önce: Gaziantepspor - Beşiktaş maçı öncesinde iki takım da sahaya geldi, İstiklal Marşımız okunuyor.

GAZİANTEPSPOR: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

YEDEKLER: Adnan, Doğanay, Kisliak, Alpay, Mosquera, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Necip, Gökhan İnler, Caner, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş