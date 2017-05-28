Gaziantepspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'a konuk oluyor.

GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Gaziantep

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GAZİANTEPSPOR: 0 - 1 :BEŞİKTAŞ

26. dakika: Topla Oynama: Gaziantepspor %40 - %60 Beşiktaş

25. dakika: Fatau'nun getirip çektiği şut savunmadan dönerken Abdulkadir'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakika: Ofsayt: Gaziantepspor 4 - 2 Beşiktaş

23. dakika: Aboubakar'dan aldığı topla rakibini çalımlamak isteyen Tolgay topu kaptırdı. Mücadeleyi bırakmayan Tolgay rakibinin ayağındaki topa dokunarak tekrar topu kazandı. Sonrasında Babel'e gönderilen pasta Hollandalı oyuncu ofsaytta kaldı.

22. dakika: Hücumda sol kanadı kullanan Gaziantepspor küçük bir üçgen kurdu fakat pas hatasıyla birlikte top taca çıktı.

21. dakika: Orta sahaya kadar çıkan Beşiktaş savunmasında Tosic pasını Aboubakar'a gönderdi fakat savunma araya girerek tehlikeyi engelledi.

20. dakika: Sağ çaprazdan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erten Ersu topu kornere gönderdi. Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar topa dokunamadı.

19. dakika: Sağ kanatta aldığı topla ilerleyen Cenk, Musa Nizam'ı geçtiği sırada yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan sarı kartını Musa'ya gösterdi.

18. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor hücumunda Ghilas'ın pasında Kangwa ofsaytta kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncuları pozisyona itiraz etti.

17. dakika: Orta sahadan sağ kanada gönderilen topa Aboubakar yönelmezken Talisca topu saha içinde tutamadı.

16. dakika: Sağ kanatta Cenk Tosun'a gönderilen topup alan milli oyuncu aldığı topla içeri girip şutunu çekti, kaleci Erten'den dönen topa Cenk yine vurdu kaleci Erten bir kez daha başarılı oldu. Cenk Tosun ilk pozisyonda boştaki Babel'e pasını verseydi ikinci gol gelebilirdi. Cenk pas yerine dar açıdan vurmayı denedi.

15. dakika: Aboubakar'a gönderilen topta Kamerunlu golcü ayağını uzatsa da topa dokunamadı. Kaleci Erten pozisyonda topun sahibi oldu.

14. dakika: Sol kanatta savunmadan kaptığı topla ilerleyen Kangwa'nın savunmanın arasına kaçan Ghilas'a gönderdiği topta yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

13. dakika: Gaziantepsporlu Orkan'ın Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinden kullandığı serbest vuruşta savunma topa müdahale etti, bir sonraki pozisyonda ise Kangwa ofsaytta kaldı.

12. dakika: Beşiktaş attığı golle birlikte taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir oyun sergiliyor..

11. dakika: Gaziantepspor kendi yarı sahasından topla çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi ekip sağ kanadı kullanarak ilerliyor.

10. dakika: Beşiktaş hücumunda savunmanın arkasına kaçan Talisca topla buluşarak aşırtma bir vuruş yaptı. Kalesini terk eden Erten'in müdahalesiyle top kornere gitti.

9. dakika: Talisca'nın sol ayağıyla uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti. Gaziantepspor taraftarının yer aldığı kale arkasında ev sahibi ekibin taraftarlarının yaktığı meşaleyi sahaya atması sebebiyle oyun kısa süreliğine durdu. Meşale saha dışına atıldı.

8. dakika: Taç atışından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası içine giren Aboubakar pasını penaltı noktasına yakın bölgede bekleyen Oğuzhan'a gönderdi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

7. dakika: Babel'in golünden sonra Beşiktaş tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, siyah beyazlılar stadyumu karnaval alanına çevirdi.

7. dakika: Babel'in golünden sonra Beşiktaş tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, siyah beyazlılar stadyumu karnaval alanına çevirdi.

6. dakika: GOL! Ryan Babel ceza sahasına yakın noktada aldığı topla rakip savunmayı çalımladı. Kaleyi tam karşıdan gören bir açıdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Babel takımını 1-0 öne geçirdi.

5. dakika: Adriano'nun güzel pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasına sol çaprazdan girerek şutunu çekti, top yandan auta gitti.

4. dakika: Beşiktaş sol kanattan Adriano-Babel ikilisiyle pozisyon bulmaya çalışıyor. Beşiktaş oyunu sağ kanattaki Gökhan Gönül'e gönderdi. Gökhan'a yapılan baskı sonrasında siyah beyazlı oyuncudan top taca çıktı.

3. dakika: Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı taç atışında top ev sahibi ekibin oyuncularında kaldı. Aboubakar'ın baskısı sonrasında top bir kez daha taca çıktı. Gaziantepspor oyuna başlayacak.

2. dakika: Beşiktaş hazırlık pasları yapıyor. Siyah beyazlılar savunmada Marcelo-Tosic ile top çeviriyor.

1. dakika: Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla maç başladı. Gaziantep'te Beşiktaş taraftarları stadyumu Vodafone Stadyumu'na çevirdi.

Maçtan Önce: Gaziantepspor - Beşiktaş maçı öncesinde iki takım da sahaya geldi, İstiklal Marşımız okunuyor.

GAZİANTEPSPOR: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

YEDEKLER: Adnan, Doğanay, Kisliak, Alpay, Mosquera, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Necip, Gökhan İnler, Caner, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş