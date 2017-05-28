Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gaziantepspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, şampiyonluk için Gaziantepspor'a konuk oluyor.

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'a konuk oluyor.

GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Gaziantep

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GAZİANTEPSPOR: 0 - 1 :BEŞİKTAŞ

26. dakika: Topla Oynama: Gaziantepspor %40 - %60 Beşiktaş

25. dakika: Fatau'nun getirip çektiği şut savunmadan dönerken Abdulkadir'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakika: Ofsayt: Gaziantepspor 4 - 2 Beşiktaş

23. dakika: Aboubakar'dan aldığı topla rakibini çalımlamak isteyen Tolgay topu kaptırdı. Mücadeleyi bırakmayan Tolgay rakibinin ayağındaki topa dokunarak tekrar topu kazandı. Sonrasında Babel'e gönderilen pasta Hollandalı oyuncu ofsaytta kaldı.

22. dakika: Hücumda sol kanadı kullanan Gaziantepspor küçük bir üçgen kurdu fakat pas hatasıyla birlikte top taca çıktı.

21. dakika: Orta sahaya kadar çıkan Beşiktaş savunmasında Tosic pasını Aboubakar'a gönderdi fakat savunma araya girerek tehlikeyi engelledi.

20. dakika: Sağ çaprazdan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erten Ersu topu kornere gönderdi. Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar topa dokunamadı.

19. dakika: Sağ kanatta aldığı topla ilerleyen Cenk, Musa Nizam'ı geçtiği sırada yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan sarı kartını Musa'ya gösterdi.

18. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor hücumunda Ghilas'ın pasında Kangwa ofsaytta kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncuları pozisyona itiraz etti.

17. dakika: Orta sahadan sağ kanada gönderilen topa Aboubakar yönelmezken Talisca topu saha içinde tutamadı.

16. dakika: Sağ kanatta Cenk Tosun'a gönderilen topup alan milli oyuncu aldığı topla içeri girip şutunu çekti, kaleci Erten'den dönen topa Cenk yine vurdu kaleci Erten bir kez daha başarılı oldu. Cenk Tosun ilk pozisyonda boştaki Babel'e pasını verseydi ikinci gol gelebilirdi. Cenk pas yerine dar açıdan vurmayı denedi.

15. dakika: Aboubakar'a gönderilen topta Kamerunlu golcü ayağını uzatsa da topa dokunamadı. Kaleci Erten pozisyonda topun sahibi oldu.

14. dakika: Sol kanatta savunmadan kaptığı topla ilerleyen Kangwa'nın savunmanın arasına kaçan Ghilas'a gönderdiği topta yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

13. dakika: Gaziantepsporlu Orkan'ın Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinden kullandığı serbest vuruşta savunma topa müdahale etti, bir sonraki pozisyonda ise Kangwa ofsaytta kaldı.

12. dakika: Beşiktaş attığı golle birlikte taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir oyun sergiliyor..

11. dakika: Gaziantepspor kendi yarı sahasından topla çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi ekip sağ kanadı kullanarak ilerliyor.

10. dakika: Beşiktaş hücumunda savunmanın arkasına kaçan Talisca topla buluşarak aşırtma bir vuruş yaptı. Kalesini terk eden Erten'in müdahalesiyle top kornere gitti.

9. dakika: Talisca'nın sol ayağıyla uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti. Gaziantepspor taraftarının yer aldığı kale arkasında ev sahibi ekibin taraftarlarının yaktığı meşaleyi sahaya atması sebebiyle oyun kısa süreliğine durdu. Meşale saha dışına atıldı.

8. dakika: Taç atışından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası içine giren Aboubakar pasını penaltı noktasına yakın bölgede bekleyen Oğuzhan'a gönderdi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

7. dakika: Babel'in golünden sonra Beşiktaş tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, siyah beyazlılar stadyumu karnaval alanına çevirdi.

7. dakika: Babel'in golünden sonra Beşiktaş tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, siyah beyazlılar stadyumu karnaval alanına çevirdi.

6. dakika: GOL! Ryan Babel ceza sahasına yakın noktada aldığı topla rakip savunmayı çalımladı. Kaleyi tam karşıdan gören bir açıdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Babel takımını 1-0 öne geçirdi.

5. dakika: Adriano'nun güzel pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasına sol çaprazdan girerek şutunu çekti, top yandan auta gitti.

4. dakika: Beşiktaş sol kanattan Adriano-Babel ikilisiyle pozisyon bulmaya çalışıyor. Beşiktaş oyunu sağ kanattaki Gökhan Gönül'e gönderdi. Gökhan'a yapılan baskı sonrasında siyah beyazlı oyuncudan top taca çıktı.

3. dakika: Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı taç atışında top ev sahibi ekibin oyuncularında kaldı. Aboubakar'ın baskısı sonrasında top bir kez daha taca çıktı. Gaziantepspor oyuna başlayacak.

2. dakika: Beşiktaş hazırlık pasları yapıyor. Siyah beyazlılar savunmada Marcelo-Tosic ile top çeviriyor.

1. dakika: Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla maç başladı. Gaziantep'te Beşiktaş taraftarları stadyumu Vodafone Stadyumu'na çevirdi.
Maçtan Önce: Gaziantepspor - Beşiktaş maçı öncesinde iki takım da sahaya geldi, İstiklal Marşımız okunuyor.

GAZİANTEPSPOR: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

YEDEKLER: Adnan, Doğanay, Kisliak, Alpay, Mosquera, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Necip, Gökhan İnler, Caner, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vali Şahin'den İstanbul'un Fethi mesajı
Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'un Fethi mesajı
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
'Ligde kalmayı garantilediğimiz gün...'
'Bursa'dan gelen haberle...'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
Son dakika! Ege'de korkutan deprem
Son dakika! Ege'de korkutan deprem
Fenerbahçe Trabzon derbisi berabere bitti! 1-1
Fenerbahçe Trabzon derbisi berabere bitti! 1-1
Galatasaray Adası yıkılıyor!
Galatasaray Adası yıkılıyor!
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vali Şahin'den İstanbul'un Fethi mesajı
Vali Şahin'den İstanbul'un Fethi mesajı
Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'un Fethi mesajı
Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'un Fethi mesajı
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
'Ligde kalmayı garantilediğimiz gün...'
'Ligde kalmayı garantilediğimiz gün...'
'Bursa'dan gelen haberle...'
'Bursa'dan gelen haberle...'
'Zor durumlar bunlar'
'Zor durumlar bunlar'
Taraftarlar stada alındı
Taraftarlar stada alındı
CHP'li Özel depremzedeleri dinledi
CHP'li Özel depremzedeleri dinledi
Adnan Örnek gözyaşlarıyla görevi bırakacağını açıkladı
Adnan Örnek gözyaşlarıyla görevi bırakacağını açıkladı
Diyarbakır'da büyük operasyon başladı
Diyarbakır'da büyük operasyon başladı
Sri Lanka'da ölü sayısı 146'ya yükseldi
Sri Lanka'da ölü sayısı 146'ya yükseldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English