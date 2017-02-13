13.02.2017 22:37 Gaziantepspor 9 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada konuk ekibin atağında defanstan atılan uzun pasta ev sahibinde Elyasa'nın hatalı geri pasında topla buluşan Magaye vuruşunu yaptı kaleci Vıctor son anda kurtardı.

39. dakikada Koman'ın sağ kanattan ortasında defans son anda tehlikeyi önleyerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Tevfik Altındağ'ın pasıyla ceza yayının hemen solunda topla buluşan Vladimir Koman yerden şutunu çekti. Ancak top kaleci Paulo Victor'da kaldı.

55. dakikada ev sahibinde Marcinho'nun verdiği pasta topla buluşan Ghilas sağ kanatta yaptığı ortada arka direkte Ben Hatıra kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağa ağlara gönderdi. 1-0



---KÜNYE---

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx, Elyasa xx, Kıslıak xx, Reis xx, Barış xx, Ben Hatıra xx, Khaly xx (Sefa dk. 46 x), Fatau xx (Abdülkadir dk. 69 x), Marcınho xx, Ghilas xx (Kangwa dk. 84 x)

Yedekler: Gökhan, İlhan, Musa, Orkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Adanaspor: Charles xx, Ramos xx, Sami Can xx, Didi xx, Tevfik xx (Reynaldo dk. 66 x), Rodrıgo xx, Vinicius xx (Cem dk. 58 x), Koman xx, Rodrigues xx, Bekir xx, Magaye xx

Yedekler: Hayrullah, Ousmane, Ahmet, Emre, Renan

Teknik Direktör: Levent Şahin

Gol: Ben Hatıra (dk. 55) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Sefa, Reis, Kıslıak, Marcinho (Gaziantepspor), Rodrigues (Adanaspor)

(Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç / İHA)

