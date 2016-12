27.12.2016 14:37 Gaziantepliler yeni yılda yeni kimlik kartlarına kavuşabilecek

Gaziantep'te yeni kimlik kartları için gerekli teknik alt yapının hazırlanarakr, kontrollerin tamamlandığı açıklandı. Yılbaşından itibaren nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlanacağı belirtildi. Gaziantep'te yeni kimlik kartları için gerekli teknik alt yapının hazırlanarakr, kontrollerin tamamlandığı açıklandı. Yılbaşından itibaren nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlanacağı belirtildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14.01.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de dağıtılmaya başlanacağı duyuruldu. Gaziantep'e bağlı 9 ilçede gerekli teknik alt yapının hazırlanarak, kontrollerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, kurumların yeni T.C. Kimlik Kartı başvuruları almak için hazır beklediği ifade edildi. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir, Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir, e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecektir, kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir, kimlik kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir.Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır, yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir" denildi



Randevulu sistemle başvuru mümkün



Açıklamada ise yeni kimlikler için randevulu sistemle de başvuru yapılabileceği vurgulanarak, "Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. İlk defa kimlik kartı başvurusu, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır" ifadeleri kullanıldı.



İstenilenler evraklar



Ayrıca açıklamada, 15 yaşını dolduranlar ve doldurmayanlardan istenenler ile ilgili ise, "On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen son altı ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş (arka fon renginin beyaz, alın, yüz ve çenenin açık olduğu) bir adet biyometrik fotoğraf ile başvurması gerekmekte olup, başvuru sahiplerinin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.



On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunlu olmamakla birlikte ancak talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilmesi mümkündür. Başvuru sırasında ayrıca T.C. Kimlik Kartlarının PIN kodlarını içen kapalı bir zarf teslim edilecektir" denildi.



2016 yılı kimlik kartı bedelleri



Açıklamada, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL,



Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'nin peşin olarak alındığı duyuruldu.



Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edildiğine de dikkat çekilen açıklamada, "Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak Kimlik Kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmaz" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada şu uyarılarda da bulunuldu:



"Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi, yerleşim yeri adresi bulunmaması ve On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılacaktır. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak 10 gün geçerli geçici kimlik belgesi düzenlenerek ilgiliye teslim edilecektir. Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese PTT aracılığıyla gönderilecek olup, beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Bir ay içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilecektir. Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmekte olup, kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir. Biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."