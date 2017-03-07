Gaziantep'teki patlama: 27 iş yeri zarar gördü

Gaziantep'te buhar kazanını patlaması sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarından toplam 27 iş yerinin zarar gördüğü belirlendi. Patlamanın meydana geldiği atölye işletmecisi Sadık Özdemir, yaklaşık 2 saatlik fark ile faciadan dönüldüğünü söyledi.

Gaziantep'te buhar kazanını patlaması sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarından toplam 27 iş yerinin zarar gördüğü belirlendi. Patlamanın meydana geldiği atölye işletmecisi Sadık Özdemir, yaklaşık 2 saatlik fark ile faciadan dönüldüğünü söyledi.

Gaziantep Küsget sanayi sitesi 18. caddede bulunan bir lastik kaplama atölyesinin buhar kazanında sabah saat 06:20 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama olmuş, patlamada ise şans eseri ölen yada yaralanan olmamıştı. Geniş güvenlik tedbirleri alınan olay yerinde söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasından sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye, GASKİ ve FEN işleri ekipleri birlikte hasar tespit çalışmaları başlattı. Çalışmalarda patlamanın yaşandığı atölye ile birlikte toplam 27 iş yerinin patlamadan etkilenerek, olayda zarar gördüğü belirlendi.

Atölye işletmecisi Sadık Özdemir, patlamanın buhar kazanından meydana geldiğin söyleyerek, büyük şans eseri büyük felaketten dönüldüğünü anlattı. Özdemir, "Çalışanların mesaisi sabah saat 08:30'da mesai başlıyordu. Eğer olay 2 saat sonra meydana gelseydi, büyük bir facia olurdu. En az 30 kişi ölürdü. Onlarca yaralı olurdu. Çünkü mesai başlama saatinde olay yerinde onlarca insan bulunurdu. Büyük bir faciayı, sadece mal kaybı ile atlattık" dedi.

Meydana gelen zarar nedeniyle iş yeri sahipleri ve eşleri büyük üzüntü yaşarken, çalışanlar ise iş makineleri yardımı ile enkaz altında kalan malzemeleri kurtaramaya çalıştı.

(Mehmet Bulut/İHA)