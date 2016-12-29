29.12.2016 10:26 Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Gaziantep'te sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.



Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Trafikte araçlar sis lambalarını açarak seyretti. Vatandaşlar ise Gaziantep'te son yıllarda sis olayının artmaya başladığını, daha önce böyle yoğun sis görmediklerini, evden işe gelmekte zorlandıklarını belirtti.

