01.01.2017 02:22 Gaziantep'te yılbaşında huzur uygulaması

Gaziantep'te polis ekipleri yılbaşında kentin huzuru için uygulamalarını sürdürdü. Gaziantep'te polis ekipleri yılbaşında kentin huzuru için uygulamalarını sürdürdü.



Şahinbey ilçesindeki özellikle Bey Mahallesi çevresinde bulunan umuma açık yerlere yönelik, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli yaklaşık 200 polisin yanı sıra zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla huzur uygulaması düzenlendi.



Kent merkezinde eş zamanlı olarak saat 23.00'da bir çok farklı adrese yönelik gerçekleştirilen uygulamada, şehir içindeki ana caddeler ve şehirlerarası yollarda kurulan 12 ayrı notada şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken araçlardaki sürücüler ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Şehir merkezinde ise başta alkollü iş yerleri olmak üzere umuma açık, otel, restoran, kafe, bar gibi yerlerde denetim yapıldı.



Yaklaşık 2 saat süren uygulamada çok sayıda vatandaşın kimlik bilgileri sorgulanırken, eksik evrak bulunduran ya da sigara içildiği tespit edilen bazı mekanlara hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

