05.01.2017 10:50 Gaziantep'te 'Vatan sana kanım feda' sloganıyla kan bağış kampanyası

Gaziantep'te Şahinbey AK Parti Şahinbey İlçe Teşkilatı ve Kızılay tarafından, 'Vatan sana kanım feda' sloganıyla kam bağış kampanyası düzenlendi. Gaziantep'te Şahinbey AK Parti Şahinbey İlçe Teşkilatı ve Kızılay tarafından, "Vatan sana kanım feda" sloganıyla kam bağış kampanyası düzenlendi.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının bittiği yönündeki açıklamaları ve kan bağış çağrısı üzerine AK Parti Şahinbey İlçe teşkilatı harekete geçti. AK Parti İlçe Teşkilatı ve Kızılay tarafından "Vatan sana kanım feda" isimli kan bağış kampanyası düzenlendi. Parti ilçe teşkilatı binası önünde kurulan mobil kan alma aracında, Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurtul, ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri ile birlikte kan bağışında bulundu.



Kan bağış çağrısı



İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurtul, soğuk havalarda kana ihtiyacın daha arttığını buna karşı bağışların azaldığını belirterek, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısına sesiz kalamadıklarını ifade etti. Üretilemeyen tek yapının kan olduğunu vurgulayan Kurtul, "Bu millet vatanı için canını bile vermeye hazır. Kan stoklarının düştüğü bu günlerde, bu millet için, insanlarımız için kanımızı vermek istedik. Bu desteği veren tüm yönetici, meclis üyelerine, kadın kollarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Kurtul, kampanyaya toplam 145 kişinin kan bağışında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

