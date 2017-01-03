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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te polis ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir otomobili, Şehitkamil ilçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesi'nde durdurdu.Araçta yapılan aramada 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak, A.A. ve M.Ş. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Polis ekipleri, yürüttükleri başka bir çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahsı gözaltına aldı. Hakkında 22 bin 500 TL'de para cezası da bulunan İ.C. isimli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı. Şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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