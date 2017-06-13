Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

Gaziantep'te yolcu minibüsünün yol kenarındaki araziye uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu minibüsünün yol kenarındaki araziye uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten yolcu aldıktan sonra Gaziantep istikametine giden Fethi K. idaresindeki 27 ZE 019 plakalı minibüs, Halep Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 2 metre derinliğindeki boş araziye uçtu. Kazada sürücü Fethi K. ve 4 yolcu yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan yaralılar, acil serviste tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Orhan Erkılıç - Abdülkadir Güneş/İHA)