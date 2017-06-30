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Gaziantep'te terör operasyonları hız kesmiyor
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Gaziantep'te terör operasyonları hız kesmiyor

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 teröristin yüksek miktarda patlayıcı madde ile yakalanmasının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 teröristin yüksek miktarda patlayıcı madde ile yakalanmasının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG gibi örgütlerin sansasyonel eylem yapacağı istihbaratı üzerine operasyon başlatılmış, operasyonda 2'si Suriye uyruklu 8 kişi yakalanmıştı. Operasyonda 9 bin 551 kilogram altın, 967 bin dolar, bin 60 sterlin, 4 bin 655 euro ve 72 bin 900 TL olmak üzere toplam 4 milyon 862 bin TL değerinde altın ve para ele geçirilmişti.
Operasyonlar sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 245 polisten oluşan 31 ekibin katılımı ile Şahinbey ilçesinde bulunan Vatan, Akdere ve Güzelvadi mahallelerinde yapılan operasyonlarda birçok adresteki şahısların üstleri aranarak, GBT'leri sorgulandı.
(Orhan Erkılıç / İHA)

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