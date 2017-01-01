01.01.2017 00:33 Gaziantep'te Suriyeliler motosikletlerle yılbaşını kutladı

Gaziantep'te bir grup Suriyeli motosikletlerle yılbaşını kutladı. Gaziantep'te bir grup Suriyeli motosikletlerle yılbaşını kutladı.



Gaziantep Üniversitesi önündeki meydanda toplanan bir grup Suriyeli, yeni yıla girildiği anlarda havai fişek attı. Aynı dakikalarda bazı Suriyeliler ise motosikletleriyle ses ve gürültü çıkararak yeni yılı kutladı. Suriyelilere çevreden geçen araç sürücüleri ise klakson çalarak eşlik etti.



Suriyelilerin motosikletli kutlaması diğer vatandaşlar tarafından ise cep telefonları il kaydedildi.

