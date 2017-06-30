Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı, 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca yaklaşık toplam değeri 4.862.000 TL olan altın ve paralar ele geçirildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

MİT VE POLİS İŞBİRLİĞİ

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimizde merkezinde insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli bina, önemli yerlere ve güvenlik güçlerine yönelik büyük şehirler başta olmak üzere ülkemiz genelinde sansasyonel nitelikte eylem hazırlığında olduklarına yönelik bilgi alınmıştır.



Eylem için gerekli olan patlayıcı maddelerin PYD/YPG terör örgütü tarafından illegal yollardan ülkemize ve ilimize getirildiği, eylemi gerçekleştirecek örgüte ulaştırılacağı yönünde istihbari bilgiler alınmıştır.

2'Sİ SURİYE UYRUKLU 8 KİŞİ YAKALANDI

İlimiz merkezli başlatılan operasyonda, ilimiz ve Şanlıurfa'da 2'si Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen boş çantalar içerisinde patlayıcı madde ve mühimmatların taşındığı tespit edilmiştir.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ 148 KG PATLAYICI



Yakalanan şahısların sorgulaması ve yer gösterme neticesinde yapılan aramalarda, arazide toprağa gömülü vaziyette tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan yaklaşık 70 kg. TNT ve 76 kg. PETİN olduğu değerlendirilen toplam 146 kg. ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir.



17 ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemesi,eylem için hazırlanacak olan bomba düzeneğinin devresinin anlatıldığı örgütsel imzalı 4 adet doküman, 1 adet Glock Marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör ile 89 adet fişek, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf ele geçirilmiştir.

PARA VE ALTIN MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

Ayrıca yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 9.551 kg altın, 967.000 Dolar, 1.060 Sterlin, 4.655 Avro ve 72.900 TL oluşan, Türk Lirası olarak yaklaşık toplam değeri 4.862.000 TL olan altın ve paralar ele geçirildi.