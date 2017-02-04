04.02.2017 17:13 Gaziantep'te polise silahlı saldırı

Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayan bir şahıs, ekiplere uzun namlulu silahla ateş ederek kaçtı. Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayan bir şahıs, ekiplere uzun namlulu silahla ateş ederek kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesinde meydana gelen olayda, bölgede devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri 34 UZ 0891 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin ikazını dikkate almayan zanlı, ekiplerin bulunduğu araca uzun namlulu silahla ateş ederek kaçtı.



3 KİŞİ GÖZALTINA LINDI

Olaydan sonra alarma geçen emniyet müdürlüğü ekipleri, araç plaka sorgusundan şüphelinin oturduğu adresi belirledi. Özel harekat ekipleri, zırhlı kobra araç desteği ile isminin Mehmet Ali Ş. olduğu tespit edilen şüphelinin evine baskın düzenlendi. Koç başı ile kırılarak girilen ev didik didik arandı. Şüpheliyi evde bulamayan ekipler, ikisi kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.



ZIRH DELİCİ MERMİLERLE SALDIRDI

Bu arada saldırganın polise ateş ettiği mermilerin zırh delici bir özelliğe sahip olduğu öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda polisin, zanlıyı yakalamak için başlattığı soruşturma devam ediyor.

(Orhan Erkılıç / İHA)

