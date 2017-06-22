Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep 'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep 'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezinde insansız hava aracı destekli yapılan operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya üzerinden terör örgütü ve örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG-YPJ terör örgütünü övücü, özendirici paylaşımlarda bulundukları ve örgüt propagandası yaptıkları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ve asılsız suçlamalarda bulundukları ve hedef gösterdikleri tespit edilen şahıslar adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır' ifadelerine yer verildi.

