Gaziantep'te narkotik operasyonu: 22 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarında yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarında yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında 3 gün arayla yapılan 2 operasyonda toplamda 3 kilo 735 gram metamfetamin (ateş buz), 2 kilo 500 gram esrar, 75 gram eroin, 5 adet captagon hap, 15 gram kannabınoıd (Bonzai) uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, 22 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.