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Gaziantep'te kırmızı ışık ihlaline dikkat
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Gaziantep'te kırmızı ışık ihlaline dikkat

Gaziantep'te 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren şehrin tüm kavşaklarında, sivil radar denetim aracı ve sivil yaya personel görevlendirilmek suretiyle kırmızı ışık ihlali denetimi ve kavşaklarda geçiş önceliği denetimi yapılmaya başlanıldı.

Gaziantep'te 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren şehrin tüm kavşaklarında, sivil radar denetim aracı ve sivil yaya personel görevlendirilmek suretiyle kırmızı ışık ihlali denetimi ve kavşaklarda geçiş önceliği denetimi yapılmaya başlanıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ' Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan istatistiki çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde meydana gelen kazaların yüzde 46'sının hız ihlalinden kaynaklandığı, 2016 yılında ilimizde meydana gelen kazaların analizinde hızın yüzde 40, kırmızı ışık ihlalinin ise yüzde 20 oranında kazaların oluşuna sebep olduğu tespit edildi.

Bu nedenle, kavşaklarda aşırı hız ve kırmızı ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazaları azaltmak, daha güvenli bir trafik ortamı sağlamak, denetimleri daha etkili hale getirerek, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve bu sayede, trafik kazalarını azaltmak ve kaza sonucu ölümleri ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren şehrin tüm kavşaklarında, sivil radar denetim aracı ve sivil yaya personel görevlendirilmek suretiyle kırmızı ışık ihlali denetimi ve kavşaklarda geçiş önceliği denetimi yapılmaya başlanıldı. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak cezai işleme maruz kalmamaları, trafik kurallarına uymaları hususu Kamuoyuna saygıyla duyurulur'denildi.
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