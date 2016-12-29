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Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
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Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ile uygulanmakta olan 'Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor' isimli proje kapsamında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları eğitimi gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ile uygulanmakta olan "Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor" isimli proje kapsamında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları eğitimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimde Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım konularını içeren Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda Gaziantepli firmalara bilgiler verildi. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firma yetkilileri ve uzmanlar ile Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin katıldıkları eğitimde HKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler konusunda sunumlar yaptı.

"Zenginliğin yolunun patentten geçtiği ifadesi gerçeği yansıtmaktadır"

Gelişmiş ülkelerin nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü olan Sanayi 4.0 (Industry 4.0) anlayışına geçtiklerini belirten HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül, tüm üretim ve hizmet süreçlerinin bu durumdan etkileneceğini söyledi. Gül, "4. Sanayi devrimi olarak da isimlendirilen Sanayi 4.0 süreci başlamış olup otomasyon ve robotların üretimde daha fazla kullanılmasıyla birlikte üretim maliyetlerinin daha da düşmesi ve insan faktörünün azalması gündeme gelmiştir. Standart ürünlerin imalat ve satışında karlar daha da azalmakta ve rekabet yoğunlaşmaktadır. Bu noktada Patent başta olmak üzere fikri sınai mülkiyet hakları kavramının önemi artmaktadır. Ülke olarak hedefimiz olan kalıcı büyümenin ve başarılı olmanın yolu Ar-Ge çalışmaları ile devamında patent sahibi olmaktan geçmektedir. Bu nedenle, zenginliğin yolunun patentten geçtiği ifadesi gerçeği yansıtmaktadır. Gaziantepli firmalarımızın da buluş ve tasarımlarını yeni patent kanunun da sağladığı kolaylıklarından faydalanarak koruma altına almaları önemlidir"şeklinde konuştu.

Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor projesi kapsamında düzenlenen ve gün boyu süren eğitimde ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında getirilen yeniliklere de değinildi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele için kimler projeye ortak

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sosyal Güvenlik Kurumunun operasyon yararlanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı (İKG PRO) olduğu Kayıtlı İstihdamın Teşviki 2 Hibe Programı kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi koordinatörlüğünde projenin yapıldığı açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığıyla hazırlanan "Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor" projesi kapsamında çalışmalar, 1 Temmuz 2015 tarihi itibarı ile sürüyor. Toplam bütçesi 191 milyon 681 bin 12 Euro olan projenin, 12 ayda tamamlanacağı belirtildi.

Projenin genel hedefi, Gaziantep'teki işverenleri, çalışanları ve işsiz gençleri bilinçlendirerek kayıtlı istihdamı teşvik etme yolu ile çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmelerinin sağlanması planlanıyor. Ayrıca İş Sağlığı Güvenliği koşullarının geliştirilmesi, uzun vadede Gaziantep ve Türkiye'nin kayıt dışı istihdamının azaltılması için yerelde sürdürülebilir çözümler ve yapılar oluşturulması hedefleniyor.
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